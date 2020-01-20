Депутаты Пермской городской Думы: Послание президента - документ прямого действия

12:27 | 21.01.2020

Послание президента России Федеральному Собранию ставит перед законодателями всех уровней конкретные задачи. От их успешной реализации будет зависеть уровень жизни не только в среднем по стране, но и в каждом городе и районе. Не случайно сегодня положения Послания пристально изучаются с точки зрения необходимых ресурсов и потенциальных результатов.

Серьезное внимание уделяют ключевым темам документа в Пермской городской Думе: важно оценить, на какие приоритеты сегодня должен ориентироваться город, чем он сегодня располагает и какие ресурсы необходимо привлечь для решения поставленных президентом задач.

Александр Буторин, заместитель председателя комитета Пермской городской Думы по социальной политике, остановился на задачах развития здравоохранения, сформулированных президентом:

- Послание президента Федеральному Собранию соответствует времени и условиям, в которых мы живем, тем задачам, которые стоят перед нами. Владимир Владимирович Путин поднял очень важные проблемы в сфере здравоохранения.

C 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач дополнительно выделили 550 миллиардов рублей, более 90 процентов – это федеральные ресурсы.

Доступность первичной медицинской помощи подразумевает наличие правильно расположенной инфраструктуры, наличие медицинского оборудования, а также необходимых кадров.

Обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - очень важное решение по модернизации первичного звена. Это то, куда обращается каждый человек.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Пермском крае многое делается для развития первичного звена в интересах пациентов. У нас идет постоянное обновление оборудования, внедряются современные методы диагностики и лечения, ведется системная работа по повышению квалификации кадров, грамотной маршрутизации, внедрению электронной регистратуры, оптимизации работы врачей, результатом чего стало сокращение времени ожидания приема. Уверен, что совместная работа позволит успешно решить в нашем регионе все поставленные президентом России задачи в сфере здравоохранения.

К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке - первичное звено. В этой связи предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. По специальности лечебное дело – 70 процентов бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия – 75 процентов.

Ни модернизация, ни оснащение оборудованием не будут производиться, если нет медицинского работника, который будет на этом оборудовании работать или будет принимать население в этих модернизированных, отремонтированных, реконструированных кабинетах, структурных подразделениях и поликлиниках. Как сказал Владимир Владимирович в Послании Федеральному Собранию, вопрос подготовки, привлечения кадров – ключевой для здравоохранения.

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи, ориентированные, прежде всего, на успешную реализацию национальных проектов. Однако о здравоохранении люди судят, конечно же, не по цифрам и не по показателям. Мы ставим перед собой определенные цели и способны добиваться результатов.



Сергей Богуславский, председатель комитета Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами, оценил инвестиционные ресурсы городского бюджета:

- Президентом были обозначены задачи, которые ориентированы на человека, семью и их благополучие. Это и строительство новых школ и детских садов, повышение уровня образования и качества услуг медицины, а также улучшение инвестиционного климата, увеличение объемов инвестиций. В 2020 году они должны составить 6-7 процентов.

Как председатель комитета Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами подчеркну, что всё это взаимосвязано, и чем больше инвестиций, тем больше строится образовательных учреждений, дорог, жилых домов, больниц. Послание имеет характер прямого действия, и депутаты Пермской городской Думы примут самое активное участие в реализации поставленных задач. Бюджет Перми на ближайшую трехлетку имеет очень большую инвестиционную составляющую. Исполнение инвестиционных проектов депутатский корпус города Перми возьмет на особый контроль.

ФОТО: Александр Фролов

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