Проект бюджета Пермского края принят Законодательным собранием в первом чтении

15:19 | 24.10.2019

Сегодня, 24 октября, на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края проект регионального бюджета на 2019–2021 годы принят в первом чтении. Основные его параметры представил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Глава Прикамья обозначил условия формирования доходов бюджета. В частности, это освобождение от налогообложения всего движимого имущества, в связи с чем, по предварительной оценке, объём выпадающих доходов составит 2,6 млрд рублей. Также это продление решения о централизации 1% налога на прибыль до 2024 года и ограничение в 50% на перенос убытков по налогу на прибыль 2021 годом.

Доходы края на 2020 год составляют 129,7 млрд рублей, расходы – 140,7 млрд. В 2021 году доходы составят 137 млрд рублей, расходы – 150 млрд; в 2022 году – 142,8 и 156,4 млрд рублей соответственно. При этом на ближайшую трёхлетку средний прирост налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета составит 5,8%.

Кроме того, в проект бюджета заложены и дотации из федерального бюджета в размере 3,7 млрд рублей. Глава Прикамья подчеркнул, что эта цифра скорее всего будет корректироваться ко второму чтению закона о федеральном бюджете в Государственной думе РФ. «Поэтому в проекте объём нецелевых трансфертов пока ниже того, что мы видим в 2019 году», – отметил Максим Решетников.

Структура расходов бюджета Пермского края на 2020–2022 годы по-прежнему сохранит социальную направленность. В частности, среди основных приоритетов обозначено сохранение мер социальной поддержки и фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, реализация программ в рамках национальных проектов, а также строительство важнейших инфраструктурных объектов в крае и поддержка муниципалитетов. Социальные расходы бюджета на 2020 год составят 74% от общего объёма средств, или более 104 млрд рублей.

Так, финансирование здравоохранения в 2020 году составит более 51,7 млрд рублей. Из них 4,3 млрд будут направлены в следующем году на строительство и ремонт медучреждений. Объём финансирования системы образования и молодёжной политики составит более 39 млрд рублей. «Увеличатся нормативы финансирования. При этом Минобразования предлагает больший объём средств направить на городские школы, потому что именно там сложился самый большой дефицит учителей. При увеличении зарплаты считаю важным повышение выплат классным руководителям. Сложно говорить о конкретных цифрах, потому что они зависят от школы, числа детей в классе, от параллели, но, согласно рекомендациям Минобразования, рост должен составить минимум 50%», – отметил Максим Решетников.

Всего на строительство объектов социальной инфраструктуры в бюджете края в ближайшие три года предусмотрено 36 млрд рублей, в том числе 6,6 млрд рублей будут направлены на возведение новых детских садов и школ. «Мы постоянно наращиваем темпы строительства. При этом понимаем все проблемы роста – нехватку компетенций, подрядчиков, специалистов. Но мы должны поэтапно ужесточать дисциплину», – подчеркнул глава Прикамья.

Особое внимание в ходе формирования бюджета Пермского края уделили социальной поддержке граждан. В частности, губернатор отметил, что уже с 2020 года предлагается установить переходный период продолжительностью до одного года для многодетных малоимущих семей, преодолевших «порог бедности» не более чем на 10%, освободить многодетные малоимущие семьи от оплаты услуги за вывоз мусора. Кроме того, с 2020 года будет увеличено финансирование из федерального бюджета программы «Молодая семья» – на 385 млн рублей. В краевом бюджете оно увеличивается ежегодно, в 2020 году увеличение составит 300 млн рублей. Таким образом, в ближайшую трёхлетку на эти цели будет направлено более 1 млрд рублей. За это время 9 тыс. молодых семей смогут решить жилищный вопрос.

Также в проекте бюджета на ближайшие три года предусмотрена финансовая помощь муниципалитетам. На финансовую поддержку территорий в 2020 году планируется направить 29 млрд рублей. Таким образом, каждый пятый рубль пойдёт в муниципальные образования. «Преобразование муниципалитетов – одна из главных тем муниципальной повестки. Начиная с прошлого года 30 территорий приняли важное решение о преобразовании. На поддержку программ развития этих территорий запланировано почти 600 млн рублей. А из краевого дорожного фонда на приведение дорог в порядок направим им дополнительно ещё 2,9 млрд рублей до 2022 года», –отметил Максим Решетников.

По словам председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению Александра Бойченко, отрадно, что наращивается объём финансовой поддержки преобразований в муниципалитетах: «Важно, чтобы эти средства шли на решение местных значимых вопросов. Именно это позволит жителям Прикамья почувствовать улучшение качества жизни».

Завершая послание, глава Прикамья отметил, что при формировании бюджета были учтены основные правила: обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета, взвешенная долговая политика на предстоящий трёхлетний период и исключение неоправданных рисков для бюджетов последующих лет. Кроме того, по словам губернатора, дефицит бюджета будет, по сути, «бумажным». «В текущем году по пессимистичному варианту ожидаем дефицит 2,6 млрд рублей, которые полностью закроем остатками. При этом понимаем, что наши подрядчики по отдельным инвестпроектам могут сорвать планы, и тогда будет профицит и переходящие остатки. Эти неиспользованные средства мы с вами вместе будем решать, куда направить», –пояснил Максим Решетников. Ожидается, что в 2020 году при «бумажном» дефиците в 11 млрд рублей реальный показатель составит 4,2 млрд рублей.

Ранее председатель комитета по бюджету Елена Зырянова так оценила сформированный проект бюджета: «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Пермский край в рамках проекта закона о бюджете выглядит очень достойно. Мы чаще всего не выполняем план по государственному долгу, то есть всегда занимаем меньше, чем планировали. Сомневаться в финансовой устойчивости региона нет никаких оснований. Мы видим бюджет, который практически по всем статьям динамично растёт».

Второе чтение проекта бюджета Пермского края на 2020–2022 годы состоится 28 ноября.

ФОТО: permkrai.ru

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