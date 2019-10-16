Отечественной криминалистике – 65 лет

10:50 | 17.10.2019

В отделе криминалистики следственного управления проходят службу 20 сотрудников

Сегодня эта служба в следственном управлении СКР по Пермскому краю укомплектована лучшими кадрами и оснащена самой высокотехнологичной техникой.

19 октября исполняется 65 лет со дня создания службы криминалистики. Она ведет свою историю с 1954 года, когда в органах прокуратуры были введены должности прокуроров-криминалистов. На них после двухмесячного обучения назначались наиболее профессиональные и грамотные сотрудники.

Произошло уникальное событие – в одной должности было совмещено три: учителя (прокурор-криминалист обучал тактике и методике расследования преступлений), следователя (прокурор-криминалист мог лично принимать участие в следственных действиях), криминалиста (он мог применять криминалистическую технику). Из криминалистической техники в то время в распоряжении прокурора-криминалиста был только так называемый «следственный портфель» с очень скромным набором: сажа, графит для снятия следов пальцев, гипс для изъятия объемных следов, фотоаппарат «ФЭД», который позже заменили на «Зенит».

Первым прокурором-криминалистом в Пермской области был Валериан Орестович Коровин, который работал в этой должности с 1954 года до 1963 года. Численность прокуроров-криминалистов постепенно увеличивалась, и в прокуратуре Пермской области появился целый отдел криминалистики.

- С образованием в 2011 году Следственного комитета прокуроры-криминалисты перешли во вновь созданную структуру и стали именоваться следователями-криминалистами, - напоминает руководитель отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Станислав Лунин. - Они продолжили обучать следователей, принимать участие в расследовании преступлений, применять криминалистическую технику. Постепенно отдел пополнялся экспертной составляющей. Первым шагом стало введение в штат эксперта, проводившего психофизиологические исследования с использованием полиграфа. Затем начали развиваться и другие направления криминалистических видов экспертных исследований - пожарно-техническая, взрывотехническая, бухгалтерская, налоговая, финансово-экономическая и медицинская экспертизы.

- Станислав Олегович, а чем располагает отдел сегодня?

- В настоящий момент в отделе криминалистики следственного управления проходят службу 20 сотрудников, для раскрытия преступлений применяется высокотехнологичная криминалистическая техника. Обеспечение регионов самым современным оборудованием – один из приоритетов Следственного комитета России.

Сегодня отдел располагает мобильной передвижной криминалистической лабораторией, оснащенной по последнему слову техники. Успешно используются цианакрилатная камера для выявления невидимых следов рук, криминалистические комплекты для работы с различными следами и другие. С использованием современной техники за 9 месяцев 2019 года сотрудниками отдела раскрыто более 30 тяжких и особо тяжких преступлений.

Среди наиболее эффективных устройств - источники криминалистического света, которые позволяют обнаружить следы биологического происхождения, даже невидимые глазу, отделить их от других объектов. Технический эндоскоп, прибор с экраном и видеокамерой, позволяет заглянуть в труднодоступные места, такие как вентиляционная шахта, например. Обнаружитель видеокамер «Оптик-2» работает на принципе поиска двойных линз, которые присутствуют во всех видеокамерах. Аппаратно-программный комплекс по сбору и анализу цифровых данных «UFED Touch 2» обеспечивает доступ к информации с мобильных устройств, в том числе удаленной. Микроавтобус с криминалистической техникой, опытными специалистами всегда готов выехать на место преступления.

- То есть к самой современной технике все-таки нужен грамотный следователь?

- Конечно, очень важны и опыт следователя-криминалиста, и умение пользоваться новейшими технологиями. Работа в службе криминалистики учит, что никакая мелочь не может быть неважной, любая, даже самая незначительная информация должна быть отработана и проверена. Примеров тому более чем достаточно.

Так, 11 октября 2013 года в Краснокамске, выйдя из школы, пропал 7 летний мальчик. Несмотря на большой комплекс проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, найти его не удалось.

17 января 2017 года на территории Оренбурга после похищения и совершения полового преступления в отношении малолетней девочки был задержан уроженец Краснокамска некий Тиунов. Учитывая подчерк его преступления, а также то, что он проживал в городе, где пропал мальчик, мы сделали вывод, что он мог быть причастен к исчезновению ребенка, и выехали в Оренбург.

Увидев нас и узнав, по какому делу мы приехали работать, он очень удивился, так как полагал, что никаких сведений о том, что это преступление совершил он, у следствия не было и не могло быть. Когда Тиунов понял, что у нас имеются весомые основания подозревать его в убийстве мальчика, после установления с ним психологического контакта он пояснил, что похитил мальчика, затем изнасиловал и убил. Тело сокрыл на земельном участке родственников. В последующем на месте, указанном Тиуновым, было обнаружено тело ребенка. За совершение ряда преступлений, в том числе и этого, Тиунов был приговорен Пермским краевым судом к пожизненному лишению свободы.

- Преступления в отношении детей остаются приоритетом для следственного управления?

- Вообще совершение любого преступления в отношении ребенка – это чрезвычайное происшествие. В настоящее время все факты исчезновения детей в полном объеме отрабатываются сотрудниками отдела криминалистики: когда пропадает ребенок, на первоначальном этапе непонятно, что произошло, – его убили или он просто в силу каких-либо причин ушел из дома. Для более эффективного поиска мобилизуются все имеющиеся силы и средства. Для работы зачастую привлекается весь отдел криминалистики. Создается штаб, люди работают, пока ребенок не будет обнаружен. К счастью, чаще всего живой, но неизвестно, как бы все сложилось, если бы мы его своевременно не нашли.

В частности, совсем недавно, в конце сентября, в Перми пропала 15-летняя девушка. Было установлено, что в день исчезновения школьница побывала у друзей, раздала им личные вещи, даже оставила ключи от дома, так что ее намерения вызывали беспокойство. При поисках мы задействовали все силы, для отслеживания передвижений пропавшей использовали записи наружных камер, даже видеорегистраторы автобусов. Через 4 дня мы нашли ее живой в Орджоникидзевском районе, скорее всего, предотвратив несчастье.

- В подобных случаях следственное управление работает не в одиночку?

- Безусловно. В этом случае привлекали порядка 400 человек. Массовость имеет большое значение. Особую помощь в таком поиске постоянно оказывают СМИ, волонтерские организации, волонтеры вместе с нами участвуют в поисковых мероприятиях.

Сотрудники отдела криминалистики во взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных органов принимают участие в раскрытии практически всех убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть по неосторожности, изнасилований, других преступлений, имеющих повышенный общественный резонанс, совершенных на территории Пермского края. Это дает результат.

Весь смысл в незамедлительной работе криминалистов по резонансным преступлениям или преступлениям, которые совершены в отношении детей, даже если совершивший преступление сразу же пойман за руку, и сомнений в его виновности нет. Все равно мы подключаемся. А в целом наша сфера – это преступления, которые в течение нескольких часов не раскрыты, подозреваемый не установлен. В таких случаях мы взаимодействуем с оперативными службами как районного уровня, так и ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Устанавливаем подозреваемое лицо, а потом уже уголовное дело заканчивает следователь следственного отдела в районе.

В целом наша специфика – расследование преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Мы обеспечиваем раскрываемость, чтобы не пойманных преступников у нас не было. И у нас их действительно немного.

За период 9 месяцев 2019 года на территории края сложилась следующая раскрываемость: по убийствам – 96,6%; по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть по неосторожности, – 99,1%, изнасилованиям – 99%.

- Как обстоят дела с раскрытием преступлений прошлых лет?

- За 9 месяцев 2019 года благодаря кропотливой работе сотрудников отдела криминалистики было раскрыто и окончено производством 90 преступлений, не раскрытых в прошлые годы. В их числе - 11 убийств, 12 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть по неосторожности, и 15 изнасилований.

- А как становятся криминалистами?

- В профильных вузах есть такая специализация. Но, конечно, вчерашний выпускник не попадает сразу на работу в аппарат следственного управления, в отдел криминалистики. Сотрудники приходят к нам уже, как правило, в звании не ниже майора. Будущему следователю-криминалисту нужно набраться опыта, он должен проявить себя как человек думающий, способный анализировать ситуацию.

Работа в подразделении криминалистики ответственна, сложна и трудна, люди работают практически круглосуточно. Однако наши сотрудники находят время и для участия в мероприятиях управления, в том числе спортивных и благотворительных. Многие успешно совмещают работу и личную жизнь. Яркий пример - старший следователь-криминалист подполковник юстиции Дмитрий Тыбанов, который отдал службе более 20 лет и при этом имеет большую семью, в которой 5 детей.

В настоящее время отдел криминалистики способен выполнить любую из поставленных перед ним задач, как с точки зрения кадров, так и по уровню техники. Поздравляю с праздником всех сотрудников службы криминалистики и ветеранов. Желаю здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким!

Ольга БОРЗУН

ФОТО СУ СКР по Пермскому краю

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