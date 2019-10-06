Пермь: газетный номер
13:34 | 7.10.2019
В Пермском цирке прошел необычный урок для особенных детей
Дрессировщики Артур и Карина Багдасаровы доказали, что особый подход для этого не требуется
Прошло время, лекарства и молитвы родителей сотворили чудо. Как страшный сон я вспоминаю свой первый класс. И не перестаю сочувствовать тем детям и взрослым, которых за глаза, а подчас и в лицо называют «особыми». А для многих остается так и не решённым вопрос: «Нужен ли этим детям особый подход?»
«Они такие же, как мы, только намного лучше! Видели бы вы, какие они любопытные, какие радостные, какие внимательные!» - сказала мне Марина, одна из мам, побывавших на открытом уроке Багдасаровых, который прошёл 4 октября в Пермском цирке. Она же чуть позже в нашем разговоре очень сожалела о том, что «обычные» дети порой не такие открытые, часто замороченные на гаджетах и одежде.
Марина преподаёт физику, только как репетитор на дому. У неё много учеников, и её рассуждениям нельзя не верить. Но давайте вернёмся на арену цирка на тот открытый урок.
«А что вы делаете, если тигр умер?», «А что будет, если я подойду сейчас к тигру?», « А как вы их различаете?», «Как вы их воспитываете?» - эти и множество других вопросов сыплются на Артура и Карину Багдасаровых во время открытых уроков, которые они проводят практически во всех городах, в которые приезжают с очередной программой. Пермь не стала исключением. Дети с домов-интернатов, дети с нарушением слуха, речи, зрения, дети из неблагополучных семей и дети с синдромом Дауна стали участниками этого «урока» в нашем цирке. Около 400 человек из Перми, Краснокамска и Нытвы приехали в цирк – и, как оказалось, совсем не зря.
Они не только увидели вживую тигров, но в первую очередь почувствовали человеческую заботу и тепло. Их слушали и действительно слышали, несмотря на то, что многие из них не могут говорить. Дрессировщики отвечали на все вопросы, какими бы они ни были. И наконец, всех желающих пустили на манеж, - конечно, уже после того, как тигры разошлись по своим клеткам.
«Ну, чему можно научить таким экстравагантным способом?» - вздыхают критики. Ответ кроется в том, что этих критиков просто не было там, в цирке, рядом с этими детьми.
«Дети с неограниченными возможностями» наполняли 4 октября цирк. Благодаря Артуру, Карине, сурдопереводчикам, артистам цирка и многим другим неравнодушным людям дети обрели место, где им по-настоящему хорошо!
Ну, а тем, кто организовал эту встречу, досталась радость ещё большая, чем зрителям. «Мы не можем выразить словами те чувства, которые сейчас у нас на душе. Такими радостными и весёлыми многих из них мы не видели никогда», - говорили выходившие с репетиции-урока родители и воспитатели детей.
Оказалось, что никакой особый подход этим детям не нужен. Им просто нужно обычное человеческое внимание, с которым благодаря дрессировщикам Багдасаровым они встретились в не совсем обычном месте.
Георгий ИВОНИН
Фото: Юлия КОЛОМИНА
© «Вечерние ведомости»
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