«КОРТРОС-Пермь» получил разрешение на ввод пятой башни в ЖК «Гулливер»

14:08 | 4.10.2019

Пятая по счету башня жилого квартала «Гулливер» в центре Перми состоит из двух секций высотой 23 и 25 этажей, в которых расположена 471 квартира комфорт-класса. К услугам жильцов – подземный паркинг, кладовые, благоустроенная территория.

На прошлой неделе Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта с регистрационным адресом ул. Революции, 52б. Скоро здесь появятся новоселы – все квартиры в доме уже проданы.

Напомним, комплексная застройка квартала №179 в границах улиц Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольского проспекта идет с 2014 года. В соответствии с проектом, разработанным архитектурным бюро Антони Бешу (Франция), ГК КОРТРОС возводит здесь 9 объектов капитального строительства, в том числе 175 000 квадратных метров жилья переменной этажности и детский сад на 160 мест, который будет безвозмездно передан городу. Муниципальным станет и парк площадью более 2 га в сердце квартала – сейчас идет его активная реновация. Задача поставлена амбициозная: сохранить часть бывшего госпитального парка со столетними деревьями, превратив зеленую зону в центре города в удобное и современное место отдыха. В прошлом году здесь был установлен памятник известному пермяку, заслуженному артисту РСФСР Георгию Буркову. А в сентябре этого года АО «КОРТРОС-Пермь», учитывая пожелания горожан, вышел с инициативой присвоить имя артиста всему парку.

Обустройство парка, строительство социального объекта и многое другое – составные части Соглашения, заключенного между компанией, городскими и краевыми властями. С завершением строительства детского сада в этом году все пункты Соглашения будут выполнены – в срок и в полном объеме.

Близится к завершению и жилая застройка квартала «Гулливер». Пять объектов введены в эксплуатацию, остальные в завершающей стадии. И в их числе – стометровый небоскреб Headliner, который станет не только высотным акцентом центра, но и самым высоким зданием краевой столицы. Его застройщик намерен завершить менее чем через год.

Фото: Александр Фролов

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