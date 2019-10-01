«А вот еще был случай…»

19:16 | 3.10.2019

Редкий охотничий сезон в Прикамье обходится без ЧП

Происшествия на охоте в последнее время, к сожалению, не редкость. Однако охота остается одним из самых популярных и уважаемых видов досуга. Правилам поведения в охотничьих угодьях и ответственному отношению к охоте был посвящен прямой эфир программы «Особый случай» на радио «КП в Перми». На вопросы ведущих и радиослушателей отвечали охотоведы Павел Литягин, Алексей Голованов и Дмитрий Латышев.



- Давайте начнем с правил игры. Верно ли, что охотничьи хозяйства существуют в большей степени не для охоты, а для сохранения популяции животных?



- Так и есть, - говорит Павел Литягин. - Нет никого заботливее, чем охотник в охотхозяйстве, ведь он кровно заинтересован в увеличении численности животных. Существуют строгие правила ведения охотничьего хозяйства, в угодьях проводятся технические мероприятия, организована охрана от браконьеров, борьба с вредными животными. Обустраиваются кормовые поля, солонцы, кормушки…



- А как организуется учет животных?



- В течение всего года идет кропотливая работа: проводятся учеты, силами как государственных работников, так и работников арендованных хозяйств. Основной учет проводится в зимний период.



- Все это проводится по утвержденным методикам, - добавляет Алексей Голованов. - Первичные материалы - например, количество следов зверей – обрабатываются по специальной формуле, так мы получаем расчетные данные о численности. Есть особенности – например, зимой мы по понятным причинам не можем учитывать следы медведя, это делается в летний период.



- Когда охотник покупает путевку для охоты на ту или иную дичь, он обязан соблюдать определенные правила?



- Охотники очень серьезно относятся к правилам, - отмечает Павел Литягин. – А они предписывают, что каждый охотник обязан знать границы охотничьих хозяйств, заказников, воспроизводственных участков, понимать, в каком именно хозяйстве он находится, и использовать определенные орудия охоты.



- Что относится к орудиям охоты? Собаки, например, относятся?



- Безусловно. Собаки - это тоже орудие охоты. Хотя с собакой не на каждого зверя пойдешь, например, на рябчика с собаками не охотятся. Рябчик «не держит» лай собаки и просто улетает. Если ходить на рябчика с собакой – умрете с голода.



Как правило, у каждой породы есть своя специализация в охоте, но есть и универсальные породы. Так, лайки относятся к универсальным охотничьим собакам с древних времен – лайка и выведена как универсальный боец. С лайкой охотятся как на пернатую дичь, которая терпит лай, а это глухарь, тетерев, так и по крупному зверю.



Лайка - это очень серьезное орудие охоты. В советское время их приравнивали к средствам производства. А сегодня по закону просто нахождение в угодьях с собакой, спущенной с поводка, уже приравнивается к охоте.



- А можно по количеству собак определить, на какого зверя идет охота?



- Конечно. Согласитесь, на глухаря было бы глупо охотиться с четверкой собак – поднимется ужасный шум и гам. Нет смысла таскать такую свору для охоты на птицу, вполне достаточно одной собаки. А вот на крупного зверя (лося, медведя, кабана) есть смысл охотиться с большим количеством собак. Чем больше собаки отвлекают зверя, тем больше шансов у охотника подойти к зверю на верный выстрел. Естественно, что в лес берут свору собак не просто так. Со сворой идут за крупным зверем.



- Лайки спущены с поводка – они будут охотиться на самого крупного зверя?



- Крупного самца – медведя, например - добыть сложно, он не боится собак и будет постоянно перемещаться. Гораздо легче остановить самку с детенышем. Лайки скорее выберут наиболее уязвимого зверя – медведицу с медвежонком или лосиху с лосенком. Медвежата и лосята - это слабая жертва. Лайка будет стараться напасть именно на них. Естественно, мать детеныша будет защищать его до последнего.



- Можете описать принцип работы лайки по медведю?



- Задача лайки - найти медведя, постараться его остановить, задержать до прихода хозяина. Лайки стараются ухватить зверя за «гачи» - заднее место, за задние лапы. Специально обученные собаки «закруживают» медведя, начинают его отвлекать ложными и истинными выпадами, и зверь остается на месте, пока не подойдет охотник.



Много вопросов оказалось у радиослушателей прямого эфира. Они касались как тонкостей правил охоты, так и охотничьей этики. Кроме того, к экспертам в студии обратилась адвокат Андреева:



- Я представляю интересы Усенко. На моего клиента 15 сентября в лесу набросились четыре лайки. В первые мгновения он растерялся и не мог даже их опознать. Вопрос: что делать, если на тебя в лесу нападают сразу четыре собаки? И при этом ты не знаешь, что это за собаки, возможно, бродячие? Правильно ли действовали мой клиент и госохотинспектор, который его сопровождал и оставался в машине?



- Лайка не очень далеко ушла от волка, эти собаки бывают агрессивны, - напомнил Алексей Голованов. – При этом если одна из собак атакует, остальные обязательно подключатся – это стайные собаки. Лично я бы в той ситуации действовал точно так же - то есть застрелил бы их. Жить ведь всем хочется. При мне был случай: лайка не подпускала к добытой косуле собственного хозяина, я видел разорванные руки. А посторонний человек для нее - это, по большому счету, та же добыча. И я не знаю, какие у этого человека были бы шансы уйти живым от четырех крепких зверовых лаек.



- А вот мой личный пример, - вспоминает Павел Литягин. - В 2009 году, работая в Гремячинском районе госохотинспектором, я подвергся нападению двух охотничьих лаек. Они нанесли мне серьезные травмы задней части ног и задней части тела. И пока не вышел из кустов хозяин, я ничего не мог с ними сделать, приготовился стрелять. Не ждать ведь, пока они меня разорвут на части… От двух не мог отбиться, а от четырех – мне кажется, это невозможно. Они просто сшибут с ног и начнут рвать. Что же касается охотинспектора, то у него нет обязанности защищать собак. Тем более – нас всегда учили, что бродячая собака в угодьях – это опасное животное, наносит в лесу серьезный урон.



Собака – серьезное оружие, и за ее поведение должен нести ответственность хозяин. В особенности если речь идет о безопасности человека в лесу. Таким резюме закончилась беседа в студии. Но тема, конечно, еще далеко не исчерпана.



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