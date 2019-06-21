В Перми открывается Центр компетенций Мицубиси Электрик

11:48 | 1.10.2019

Одной из площадок Пермского инженерно-промышленного форума станет Центр повышения квалификации «Становление». Интерес к данной площадке не случаен, так как в рамках работы форума будет подписано Соглашение о создании Центра компетенций Мицубиси Электрик между «ЦПК «Становление» и «Мицубиси Электрик».

Соглашение предусматривает поставку оборудования, программного обеспечения, техническую поддержку, обучение инженерно-педагогических кадров «Становления», трансляцию продукции Мицубиси Электрик на территории Пермского края и реализацию программ повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий Российской Федерации и других стран в условиях автоматизации производственных процессов.

Создание Центра компетенций МицубисиЭлектрик в Перми позволит промышленникам Прикамья перенять опыт японских предприятий и ускорить внедрение новых технологий в производственный процесс. Центр «Становление» закупил новый станок со стойкой, которую поставила компания Мицубиси Электрик.

Корпорация «Мицубиси Электрик» (Mitsubishi Electric Corporation) – один из глобальных лидеров в производстве электроники и электронного оборудования, широко используемого в быту, промышленности и социальной сфере, имеет офисы и заводы в 38 странах мира, а также развитую сеть научно-исследовательских центров, в том числе в Великобритании и Франции.

Андрей Гулаков, генеральный менеджер подразделения промышленной автоматизации ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», отметил, что при выборе площадки для открытия Центра компетенций своей компании они учитывали множество факторов и решили предложить сотрудничество АНО ДПО «ЦПК «Становление». Их привлекла практическая направленность центра, учебно-производственная площадка, высокий уровень проработки авторских программ и пособий, разработанных «ЦПК «Становление», команда единомышленников Центра. Они увидели в ЦПК «Становление» надежного партнера для открытия Центра компетенций Мицубиси Электрик.

На открытие Центра компетенций приедет генеральный директор компании Мицубиси Электрик Хироюки Онода, он поделится японским опытом работы в Индустрии 5.0. Андрей Гулаков, генеральный менеджер подразделения промышленной автоматизации ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», российской дочки корпорации Mitsubishi Electric Corporation, познакомит участников форума с концепцией управления производством «e-F@ctory». Вера Селянинова, генеральный директор АНО ДПО «ЦПК «Становление», поделится опытом работы с предприятиями в рамках реализации проекта «Повышение производительности труда и занятости».

Уже с ноября 2019 года в «ЦПК «Становление» можно будет пройти обучение программированию и работе на промышленных станках с ЧПУ Mitsubishi. С 2020 года будет запущен спектр программ по обслуживанию и сервису станков с ЧПУ, программированию и обслуживанию роботов Mitsubishi.

Нужно отметить, что за 7 лет центр «Становление» подготовил к работе на станках с ЧПУ 3621 человека из 487 предприятий России и стран СНГ.

Открытие центра промышленной роботизации и автоматизации пройдет 16 октября в 10:00 на базе АНО ДПО ЦПК «Становление»: г. Пермь, Бродовский тракт, 5Б.

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