Депутаты Пермской Думы сверили позиции

13:27 | 30.09.2019

По ключевым вопросам развития города развернулась серьезная дискуссия

Главными темами сентябрьской пленарки городской Думы стали муниципальные программы, перспективы транспортной отрасли и социальные обязательства бюджета. «Час депутата», по традиции, был посвящен самой горячей сезонной теме – а в конце сентября это запуск отопления.

В рамках «Часа депутата» на пленарном заседании Контрольно-счетная палата Перми представила анализ предлагаемых администрацией изменений в муниципальные программы 2019-2023 годов. Больше всего вопросов у экспертов КСП вызвала программа «Экономическое развитие города Перми». Цель программы амбициозная - развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах. При этом 50% финансирования направляется на проведение ярмарок. Недостаточной названа и проработка механизмов продвижения муниципально-частного партнерства. Депутат Сергей Богуславский отметил, что данная программа требует пересмотра с учетом опыта других городов.

Что касается других программ, депутат Ирина Горбунова спросила, почему в отраслевой программе намечено снижение доли мест в частных детсадах. Депутат Василий Кузнецов поинтересовался судьбой общественных центров в рамках программы «Общественной участие». Депутат Наталья Рослякова акцентировала внимание на мерах по сохранению и развитию в Перми молодежного потенциала. Депутат Павел Фадеев попросил уточнить сроки проведения работ на важных социальных объектах – гимназиях №3 и №17.

Депутат Владимир Плотников отметил, что благоустроительные работы на 4-й линии в Курье ведутся третий месяц. Кроме того, по его мнению, важно четко соотносить депутатские программы благоустройства во дворах и ремонт междворовых проездов, чтобы между территориями не оставались неблагоустроенные «зазоры». Замглавы Перми Анатолий Дашкевич пообещал, что в Курье работы завершатся к середине октября, и поддержал предложение координировать ремонт дворов и заездов.

Депутат Владимир Молоковских рассказал о затягивании сроков с освещением дороги от Гайвы до Заозерья. Анатолий Дашкевич заверил, что линию введут в строй до конца 2019 года. Депутат Евгений Глезман уточнил сроки работ по благоустройству скверов на улицах Корсуньской, Черняховского и Павлика Морозова, а также строительству ФОКа на ул. Веденеева. По данным администрации Перми, скверы откроются в 2021 и 2022 годах, а ФОК – в 2020 году.

Заместитель председателя Думы Алексей Грибанов отметил: в преддверии 300-летия Перми нужна единая межведомственная программа, тогда как сейчас расходы рассыпаны по разным программам. Глава Перми Дмитрий Самойлов ответил, что синхронизация программных мероприятий будет проведена, в том числе с учетом национальных проектов.

Подводя итоги обсуждения, председатель городской Думы Юрий Уткин назвал ключевой задачей увязку и координацию федеральных, краевых и городских приоритетов: национальных проектов, стратегии социально-экономического развития Перми, бюджета и муниципальных программ.

Много вопросов вызвала методика расчета тарифа на проезд в общественном транспорте, которую представила депутатам администрация города. По словам замглавы администрации Людмилы Гаджиевой, стоимость транспортной работы будет определяться в соответствии с требованиями новой транспортной модели Перми и положениями федерального законодательства.

При этом спрогнозировано изменение пассажиропотока в связи с преобразованиями маршрутной сети. В расчетах используется не конкретная модель автобусов, а класс транспортных средств. Также установлена возможность скидки при безналичной оплате проезда, внесены уточнения по нормам расхода топлива и смазочных материалов.

Депутаты интересовались, когда будет представлен окончательный вариант тарифа и почему в проект не был включен транспорт на газовом топливе. Людмила Гаджиева пояснила, что проект решения по тарифу будет разработан и направлен на рассмотрение Пермской городской Думы после принятия методики расчета, а газовый транспорт будет учтен при доработке проекта.

Также обсуждались вопросы обновления подвижного состава, контроль за соблюдением условий контрактов со стороны перевозчиков и экономика отрасли. Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин предложил уделить больше внимания учету и контролю пассажиропотока: «Транспортная реформа – это очень серьезное мероприятие, связанное с жизнью всех пермяков. Услуга передвижения на общественном транспорте должна стать удобной, со справедливой ценой и, что немаловажно, безопасной. Именно это волнует жителей города. Сегодня мы говорили о формуле расчета стоимости проезда, вопрос оказался очень дискуссионным. Депутаты еще раз подчеркнули, что к транспортной реформе нужно подходить очень взвешенно и прагматично».

Также депутаты проголосовали за продление до 2022 года расходных обязательств города Перми на софинансирование расходов по благоустройству дворовых и придомовых территорий многоквартирных домов, частного сектора, обустройству детских игровых и спортивных площадок.

Депутат Сергей Захаров отметил: «Наш город развивается планомерно, благоустраиваются не только территории многоквартирных домов, но и частный сектор. Всё благодаря инициативе депутатов. Объем финансирования позволяет строить детские и спортивные площадки, формировать современную городскую среду на территории всего города».

Депутаты пересмотрели размер ежемесячных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации для граждан с хронической почечной недостаточностью: в 2019 году размер выплаты составит 2154,8 рубля, с 2020 года повысится до 2429,92 рубля. Срок оказания дополнительной меры соцподдержки продлен до 31 декабря 2022 года.

Также до 2022 года продлены расходные обязательства по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи, дополнительные меры социальной поддержки для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления.

Депутаты также проголосовали за установление расходного обязательства частным образовательным учреждениям, осуществляющим деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Речь идет о предоставлении дошкольного образования детям с двух месяцев в соответствии со статьей 67 ФЗ №273. Ограничение на предоставление дошкольного образования с 1 года решено убрать.

«Бюджет города Перми социально ориентированный, для депутатов очень важно исполнение социальных обязательств. Хорошо, что граждане с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в проведении гемодиализа, получат помощь. Приоритетными также остаются вопросы образования и питания детей в образовательных учреждениях», – отметила депутат Наталья Рослякова.

Депутаты поддержали проект решения об отмене Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2020 года. Напомним, что ЕНВД позволяет бизнесу делать фиксированный налоговый платеж вне зависимости от объема выручки, и крупные торговые предприятия используют эту возможность для снижения общей налоговой нагрузки. В невыгодной ситуации остается малый бизнес. На федеральном уровне было принято решение отменить ЕНВД с 2021 года. В Перми решено сделать это раньше.

При этом плательщики перейдут на другие режимы налогообложения – либо на альтернативную систему в виде патента, либо на упрощенную систему или на общий режим налогообложения. Выбор налогового режима останется за предпринимателями.

«Система налогообложения станет более прозрачной и понятной для представителей бизнеса. Кроме того, город получит дополнительные средства из краевого бюджета - около 1,3 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на переселение людей из аварийного жилья, единовременную денежную выплату многодетным семьям, повышение заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования», – отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Елена ДЕМЕНЕВА

ФОТО: duma.perm.ru

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