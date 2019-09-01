Пермь: газетный номер
18:18 | 24.09.2019
В Перми завершается запуск тепла
Во всех районах города ведётся поадресная работа по подключению домов к отоплению
По информации департамента ЖКХ администрации Перми, в целом по городу отопление запущено на 99,8%. Остается подать тепло в 15 многоквартирных домов. Причины отсутствия отопления в домах разные: реконструкция ИТП, дефекты на тепловой сети и внутридомовой инженерной сети, замена бойлера. По каждому адресу ведется активная работа.
В 4 домах Кировского района по улице Калинина, 23, улице Худанина,7, 11 и улице Ласьвинской, 76 отопление отсутствует из-за аварии на внутридомовых сетях, на улице Сокольской, 9 ведутся работы фонда капитального ремонта края. В Мотовилихе отопления нет в 2 домах, управляющими организациями которых являются ТСЖ: по улице Старцева, 3/1,2, 37/2, где подан некачественный теплоноситель. Работы по устранению дефекта на тепловой сети производит Пермская сетевая компания.
В Ленинском районе в доме по улице Советской, 25 проводятся работы по замене бойлера отопления. В доме на улице Екатерининской, 188 дефект на внутридомовых сетях, на Петропавловской, 37 выявлен дефект на магистральных сетях.
В Свердловском районе отопление не подано в 3 домах. На Комсомольском проспекте, 67 устранены дефекты теплосети, но отопление отсутствует из-за проблем с ТСЖ соседнего дома, которое не открывает задвижки. В доме по улице Никулина, 10а ведет работы фонд капитального ремонта. В доме на улице 25 Октября, 40а выявлены аварийные ситуации, которые устраняет управляющая компания.
В Индустриальном районе отопление не подано в 1 доме по адресу: улица Глинки, 3 в связи с проводимыми работами фонда капитального ремонта.
В Дзержинском районе на улице Челюскинцев, 23 реконструируется ИТП.
Все эти дома находятся на контроле у районных администраций и департамента ЖКХ.
В ряде домов возможно образование воздушных пробок, в этом случае тепло может отсутствовать в отдельных подъездах или квартирах. Необходимо сразу информировать об этом диспетчера управляющей организации, обслуживающей дом, и вызвать аварийную службу. Название и контактный телефон управляющей организации или ТСЖ можно найти на квитанции. Контактные телефоны диспетчерской службы управляющих организаций должны быть размещены на информационных стендах в подъездах.
В районных администрациях и департаменте ЖКХ работают «горячие линии» по вопросам запуска тепла. Их цель - отработать информацию по оставшимся домам совместно с УК, ТСЖ, ресурсниками и надзорными органами.
За ненадлежащую подготовку многоквартирных домов к зиме недобросовестные УК и ТСЖ привлекаются к административной ответственности. На сегодняшний день специалисты районных администраций возбудили уже порядка 50 административных дел. С 23 сентября к этой работе подключены надзорные органы – все случаи отказа подавать тепло, затягивания этого процесса становятся предметом разбирательств со стороны городской прокуратуры.
Кроме того, администрация Перми совместно с прокуратурой города ведет работу с ресурсоснабжающими организациями по скорейшему устранению появляющихся дефектов на сетях и по регулированию параметров поставляемого ресурса.
ФОТО: franyk.city
© «Вечерние ведомости»
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