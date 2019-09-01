Пермь: газетный номер
18:30 | 23.09.2019
В Перми завершается сезон благоустройства дворов
Работы проходят под постоянным контролем депутатов городской Думы
Дома по Подлесной, 33 и Пожарского, 17 в Дзержинском районе отметили 40-летие. Ремонта тротуары и проезды их общей территории не видели десятилетиями. Только в этом году программа по благоустройству придомовых территорий помогла двору преобразиться. На сегодняшний день здесь приведены в порядок пешеходные дорожки, парковочные карманы, установлены бордюры. Началась отсыпка газонов черноземом – их восстановление станет завершающим этапом работ в этом году.
- Мы создаем в районе комфортную среду проживания, - отмечает депутат Пермской городской Думы по округу №3 Владимир Плотников. – В этом дворе, например, уже заасфальтирована придомовая территория - проезд, парковочные места, чтобы люди могли в комфортных условия ставить машины. Осталось доделать газоны.
Двор попал в программу благодаря инициативе жителей обоих домов. Решение собрания, комиссия, проектная документация, ремонтные работы, народный контроль и приёмка объекта - таков план по участию в программах, которые финансируются из бюджетов всех уровней. А результат может оценить каждый.
Еще весной здесь была совсем другая картина.
Людмила Батаева живет в доме на Пожарского, 17 с 1977 года. Она рассказывает:
- Когда был предыдущий ремонт - уже и не вспомнить, а в этом году двор облагородили. После ремонта стало уютно, чистенько. Дорогу к подъезду отремонтировали, заасфальтировали вровень с плитой, бордюр сделали - сейчас грязь не вымывается на асфальт. И стояночка хорошая. У бойлерной вообще была мусорка, а сейчас асфальт, все чисто. Хорошо все сделали, профессионально.
Ее соседка Лариса Анатольевна тоже довольна:
- Дорогу сделали хорошо, нам очень нравится. А то ямы были, как дождь пройдёт – целые моря разливались, ни проехать, ни пройти. Спасибо огромное!
Житель микрорайона Эдуард Татаринцев отмечает, что перемены заметны не только в этом дворе:
- У нас по всему Парковому всё изменилось. Тут дворы все обустроили, на конечной парк видели какой появился? Тоже при поддержке нашего депутата Владимира Ивановича Плотникова.
Завершить все работы по благоустройству в микрорайоне планируется в конце сентября. С начала сезона и до полного завершения ремонт дворов и обустройство скверов идут под депутатским контролем. Высокое качество, оперативное устранение любых недочетов обеспечивается за счет активной работы с подрядчиками, постоянного взаимодействия с жителями, считает Владимир Плотников:
- В этом году мы отремонтировали в округе пять дворов, сделали огромный тротуар, сейчас планируем обустроить ещё сквер на Куфонина. Для благоустройства в округе предстоит сделать еще немало, так что работа продолжается.
Добавим, что, по оценке губернатора Пермского края Максима Решетникова, в 2019 году благодаря финансированию программы в рамках нацпроекта расширился и перечень, и объём проводимых в крае работ по благоустройству. Программа по благоустройству придомовых территорий рассчитана до 2022 года, так что пермяки могут направлять свои предложения и планировать участие в преображении дворов в следующем году.
© «Вечерние ведомости»
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