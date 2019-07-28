Рубят по-черному

12:04 | 1.08.2019

В Прикамье выявлена незаконная вырубка леса в особо крупном размере

По итогам шести месяцев текущего года в Кудымкарском районе зафиксировано максимальное в Прикамье число преступлений в сфере лесопромышленного комплекса, что значительно больше, чем в минувшем году. Раскрываемость превышает среднекраевой показатель и составляет свыше 80 %. По-прежнему основной эффективной формой борьбы с «черными» лесорубами остается совместное патрулирование территорий сотрудниками полиции с представителями лесничества.

По официальным данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Прикамье относится к группе многолесных регионов, лесами покрыто 71,5 % территории. Их распределение крайне неоднородно. В северных, северо-восточных районах до 90 % земли покрыто лесами. К югу и вокруг крупных населенных пунктов лесистость заметно снижается, а в южных районах этот показатель падает до 30-35 %. При этом до 40 % эксплуатационных запасов спелых и перестойных насаждений сосредоточено в лесничествах, расположенных в северной и северо-восточной частях Пермского края. С 2012 года количество, объем и причиненный незаконными рубками ущерб на территории края сократились в 2,7 раза. На высоком уровне держится и раскрываемость таких правонарушений.

Тем не менее, в 2019 году, согласно уже статистике Главного управления МВД России по Пермскому краю, зафиксировано увеличение регистрации фактов незаконных рубок по сравнению с годом минувшим, а территорией-лидером такого антирейтинга является Кудымкарский район. Что обусловлено исторически - многие годы на этой земле стояли самые крупные лесхозы. В эпоху СССР лесное хозяйство приносило хороший доход, как самим работникам, так и в бюджет. Сегодня в рядах «черных» лесорубов нередко встречаются бывшие лесники и леспромхозовцы, которые в результате реорганизаций и упразднений в отрасли стали не у дел в своей профессии.

За 6 месяцев текущего года в межмуниципальном отделе МВД России «Кудымкарский» зарегистрировано 19 противоправных деяний в сфере лесопромышленного комплекса (против 5-ти в 2018-м). Раскрываемость превышает среднекраевой показатель и составляет свыше 80 %. Завершено расследование и направлено в суд 14 уголовных дел этой категории. Из расследованных 6 совершены с причинением особо крупного ущерба, а одно из них групповое, еще 5 – в значительном размере и 3 – в крупном. Нет ни одного оправдательного приговора.

По наблюдениям корифеев уголовного розыска до 2008 года незаконных рубок совершалось в десять раз больше. Переломный момент связан с изменениями в квалификации соответствующей статьи уголовного кодекса. Сегодня часть 3 статьи 260 УК РФ относится к категории тяжких и влечет суровое наказание виновным: от миллионного штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет.

Так произошло и с 51-летним местным жителем. Следствием установлено, что ранее у мужчины имелись все необходимые документы для выполнения работ по заготовке лесных насаждений. Однако срок их действия в декабре 2018-го истек. В январе текущего года, осознавая, что дальнейшая заготовка древесины запрещена, злоумышленник направил на делянку бригаду наемных рабочих, при этом ввел их в заблуждение относительно законности своих намерений и наличия документов, разрешающих рубку. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» совместно с представителями Верх-Юсьвинского участкового лесничества застали вальщиков на месте происшествия - вблизи деревни Калинина Ленинского сельского поселения.

В результате противоправных действий, осуществленных в эксплуатационных лесах, спилено 1800 деревьев пород: ель, береза, осина, сосна. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил порядка 4 млн рублей. Впоследствии незаконно заготовленную древесину на общую сумму более 2,4 млн. рублей фигурант приготовил к сбыту, хранил и частично успел сбыть. Суд признал его виновным в совершении незаконных рубок в особо крупном размере, хранении и сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины. Назначенное наказание - 3 года и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденный обязан возместить причиненный материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

В конце мая в ходе совместных мероприятий стражей порядка и мастера леса выявлен факт незаконной рубки леса на территории с. Кува. Незаконно заготовленная древесина обнаружена в нескольких километрах от места вырубки. Стражи порядка выяснили, что к противоправному деянию причастен житель Верх-Иньвенского сельского поселения 1975 года рождения. Злоумышленник с помощью бензопилы вырубил 12 кубических метров деревьев породы ель и пихта стоимостью около 70 тысяч рублей. После этого он погрузил лес на трактор и вывез, используя в дальнейшем заготовленную древесину для строительства бани. На следующий день сотрудники уголовного розыска изобличили подозреваемого к аналогичному противоправному деянию. Оба уголовных дела расследованы и направлены в суд для рассмотрения по существу.

В июле фигурантом дела, возбужденного по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере, стал 40-летний житель Кудымкарского района. В ходе очередного осмотра подведомственной территории при участии представителя лесничества оперативники уголовного розыска и отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» обнаружили незаконную рубку в Верх-Иньвенском участковом лесничестве.

Стражи порядка провели осмотр, выяснили, что противоправное деяние датировано маем-июнем текущего года, незаконно добыт 51 кубометр деревьев пород: ель, сосна, пихта. Ущерб составил свыше 300 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый, местный житель 1979 года рождения. Известно, что ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Добытый лес фигурант продал. Орудия преступления изъяты: бензопила и трелевочный трактор. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Работа по выявлению и пресечению незаконных рубок ведется в районе в том числе с применением дистанционного мониторинга с помощью спутниковых снимков. Полученные сведения направляются в органы внутренних дел. Но, как это часто бывает, виновных уже и след простыл. Поэтому полицейские проводят совместное патрулирование территорий с мастерами леса. В результате работники, осуществляющие валку, бригадиры и организаторы задерживаются с поличным на месте нелегальных рубок.

На совести «черных» лесорубов масса бед. Урон, который они причиняют своими противозаконными действиями, невосполним. Теневой рынок наносит вред и экономике, и экологии. Преступники нетолько не занимаются восстановлением леса (необходимо высаживать столько же молодняка, сколько вырублено), но и не убирают за собой опилки и прочие сухие отходы, которые могут стать причиной обширных лесных пожаров. Последствия работы лесных браконьеров угрожают и водным ресурсам. В этом контексте призыв «сберечь леса Пермского края для будущих поколений» звучит вовсе не тривиально.

Мария ОВЧИННИКОВА

Фото из материалов уголовных дел

© «Вечерние Ведомости»