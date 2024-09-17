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В Пермском крае банк земли для жилищного строительства и туристской деятельности пополнился 338 новыми объектами

14.30 Вторник, 17 сентября 2024
На очередном заседании оперативного штаба по реализации проектов «Земля для стройки» и «Земля для туризма» банк земли пополнился 335 земельными участками, потенциально возможными для жилищного строительства, общей площадью 127 га и тремя земельными участками в Чусовском городском округе для развития туристической деятельности.

Все новые земельные участки можно будет выбрать на Публичной кадастровой карте Росреестра в сервисах «Земля для стройки» и «Земля для туризма» уже с 30 сентября 2024 года.

Напомним, что основная задача участников проектов - повысить эффективность оказания пермякам государственных услуг по предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, строительство многоквартирных жилых домов, земельных участков для вовлечения в туристскую деятельность.

В третьем квартале в рамках проекта «Земля для стройки» наибольшее количество земельных участков выявлено в г. Пермь (59), Краснокамском городском округе (43), Кунгурском (34) и Пермском (28) муниципальных округах, в г. Кизел (23). Самая большая площадь участков – в г. Пермь (68,2 га), Сивинском (8,8 га), Губахинском (6,6 га) и Пермском (6,3) муниципальных округах, Краснокамском городском округе (6,2 га).

На сегодня для вовлечения под жилую застройку выявлено 2977 земельных участков и территорий общей площадью 1716 га во всех 43 муниципальных образованиях Прикамья. С помощью сервиса предоставлено 1190 земельных участков общей площадью 531 га.

По проекту «Земля для туризма» для развития гостиничного бизнеса, возведения модулей некапитальных средств размещения, рекреации в банк земли включен 41 земельный участок общей площадью 118,8 га. Предоставлен в аренду для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан один земельный участок в г. Соликамск.

Также на 14 объектов пополнился перечень объектов туристического интереса. Сейчас их 49.

Новые объекты расположены в 11 муниципальных образованиях края. Среди них такие, как музейный комплекс «Дом Пастернака» (Александровский городской округ), МБУК «Ильинский краеведческий музей» (Ильинский городской округ), два виадука через реки Сарс и Ирень (Октябрьский городской округ), «Дом-музей Василия Васильевича Каменского» (Пермский муниципальный округ), курорт «Ключи» (Суксунский городской округ), «узкая улочка» с Искорским городищем (Чердынский городской округ), ГКБУК «Коми-Пермяцкий музей этнографии и быта» (Юсьвинский городской округ) и др.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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Объекты Коми-Пермяцкого округа вошли в туристические кластеры Прикамья
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