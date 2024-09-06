Полный и точный реестр недвижимости – гарант объективной кадастровой оценки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина приняла участие в Камском форуме профессионалов рынка недвижимости.В работе секции «Современные тенденции развития института государственной кадастровой оценки» также приняли участие заместитель руководителя Управления Елена Дегтярева и начальник отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Управления Ольга Исмагилова.Тема секции выбрана не случайно: 25 лет назад издано постановление Правительства РФ №945 «О государственной кадастровой оценке земель», которое положило начало становления института кадастровой оценки в стране.Участники форума обсудили основные стратегические направления развития института кадастровой оценки. Вопросы совершенствования методик оценки, автоматизации процессов, повышения качества услуг особенно актуальны в условиях реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».«Сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) - основа для качественной и объективной кадастровой оценки объектов недвижимого имущества. Данные реестра о каждом объекте должны быть достоверными и актуальными. Поэтому так важна совместная работа по наполнению ЕГРН сведениями об объектах недвижимости, - подчеркнула Лариса Аржевитина. - Решая эту задачу, краевой Росреестр ведет работу по верификации сведений ЕГРН, выстраивает эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, ЦТИ и ППК «Роскадастр» Пермского края. В наших интересах выстроить бесшовный процесс: от момента подготовки проектной документации до внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.Ведь главное для нас – это удовлетворенность качеством услуг наших потребителей, улучшение социально-экономических условий жизни пермяков и развитие Пермского края».