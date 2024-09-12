Банк оштрафован за разглашение сведений о наличии у пермяка просроченной задолженности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю оштрафовали столичный банк, рассказавший о долге клиента совершенно постороннему человеку.В региональное ведомство обратился житель Перми с просьбой помочь восстановить его нарушенные права. Мужчина жаловался на специалистов АО «Тинькофф Банк», звонивших ему с целью взыскания просроченной задолженности с совершенно незнакомого ему человека. Сам он также является клиентом данного банка, но никаких долгов у него не было.В ходе административного расследования было установлено, что сотрудники кредитной организации действительно осуществляли взаимодействие с третьим лицом без его согласия и согласия должника. Кроме того, в ходе телефонного разговора они сообщили стороннему лицу персональные данные заемщика и сведения о взыскании с него просроченной задолженности, что по закону является недопустимым.Должностным лицом ГУФССП России по Пермскому краю акционерное общество было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и оштрафовано на 75 тысяч рублей. При вынесении наказания отягчающим обстоятельством стало повторное совершение банком однородного административного правонарушения.Напоминаем, что жители Пермского края, в отношении которых применяются незаконные действия со стороны юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, могут обращаться непосредственно в ГУФССП России Пермскому краю по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 28. Также сообщить о противоправных действиях можно через интернет-приемную официального сайта Главного Управления или по телефону: 8 (342) 229-75-87. К обращению необходимо приложить доказательства правонарушения, такие как детализация оказанных услуг по вашему абонентскому номеру, аудиозаписи телефонных переговоров, фото- видеосъемка, сообщения в мессенджерах и т.д.