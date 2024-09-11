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Для продажи недвижимости титульному собственнику необходимо свидетельство о праве на наследство

13.44 Четверг, 12 сентября 2024
На встрече с риелторами г. Осы специалисты Управления Росреестра по Пермскому краю обсудили проблемные вопросы оформления недвижимости.

Заместитель начальника Осинского отдела Управления Алексей Селиванов ответил на вопросы риелторов, в том числе о проведении титульным собственником сделки с совместно нажитым имуществом в случае смерти одного из супругов.

«Какой бы тяжелой ни была утрата, - отметил Алексей Селиванов, - супругу нужно обратиться к нотариусу для вступления в наследство. Без свидетельства о праве на наследство после смерти одного из супругов оставшийся супруг не сможет распорядиться наследуемой недвижимостью: продать, подарить, сдать в аренду. Росреестр без этого документа не сможет осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество. Это нужно знать и наследнику, и риелтору.

Также важно правильно определить доли титульного собственника и других наследников первой очереди - детей и родителей наследодателя.

Имущество, приобретенное супругами в период брака на имя любого из них, является совместной собственностью супругов. После смерти одного из них второму супругу принадлежит половина общего имущества, нажитого в браке, если брачным договором, соглашением о разделе имущества, совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда не установлено иное. Доля умершего супруга в таком имуществе будет определена нотариусом, включена в состав наследства и перейдет к наследникам.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство.

Супруг наследодателя одновременно обладает и правом наследования, и правом на часть имущества, нажитого во время брака и являющегося их совместной собственностью. Размер доли зависит от количества наследников первой очереди».

Термины по теме. Титульный собственник - это физическое лицо, на имя которого оформлены правоустанавливающие документы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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