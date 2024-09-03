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Два жителя Пермского края, имеющие полумиллионные долги по алиментам, отправились в зону СВО

10.01 Четверг, 12 сентября 2024
Житель Орджоникидзевского района г. Перми на протяжении шести лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание дочери 2011 года рождения. Являясь трудоспособным, мужчина нигде не работал и накопил более 500 тысяч рублей задолженности. В соответствии с действующим законодательством судебные приставы привлекли неплательщика к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил ему 10 суток ареста.

Несколько дней изоляции от общества кардинально изменили отношение пермяка к своим обязанностям. Отбыв наказание, он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. За несколько месяцев службы во благо Родины боец полностью погасил долг, в настоящее время текущие алиментные платежи поступают регулярно.

Стать добровольцем и избавиться от статуса безответственного отца решил и житель г. Добрянки. Несколько лет прикамец не платил алименты, его долг превышал 530 тысяч рублей. После привлечения к административной ответственности мужчина принял ответственное решение и пошел на службу по контракту в вооруженные силы Российской Федерации, тем самым обеспечив достойное содержание своего ребенка.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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