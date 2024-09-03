Два жителя Пермского края, имеющие полумиллионные долги по алиментам, отправились в зону СВО

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Житель Орджоникидзевского района г. Перми на протяжении шести лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание дочери 2011 года рождения. Являясь трудоспособным, мужчина нигде не работал и накопил более 500 тысяч рублей задолженности. В соответствии с действующим законодательством судебные приставы привлекли неплательщика к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил ему 10 суток ареста.Несколько дней изоляции от общества кардинально изменили отношение пермяка к своим обязанностям. Отбыв наказание, он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. За несколько месяцев службы во благо Родины боец полностью погасил долг, в настоящее время текущие алиментные платежи поступают регулярно.Стать добровольцем и избавиться от статуса безответственного отца решил и житель г. Добрянки. Несколько лет прикамец не платил алименты, его долг превышал 530 тысяч рублей. После привлечения к административной ответственности мужчина принял ответственное решение и пошел на службу по контракту в вооруженные силы Российской Федерации, тем самым обеспечив достойное содержание своего ребенка.