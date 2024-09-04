Землепользователям можно записаться на проведение профилактического визита и консультирования на Госуслугах

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Теперь проверить правильность использования своего земельного участка поможет сервис федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (Госуслуги). Для этого необходимо записаться на проведение профилактического визита или консультирования, подав нужное заявление.Основной акцент в работе государственных инспекторов по использованию и охране земель Управления Росреестра по Пермскому краю сделан на проведение профилактических мероприятий.Каждый землепользователь должен вести свою хозяйственную деятельность добросовестно, не нарушая требования земельного законодательства.Профилактический визит, как и консультирование, проводится в форме беседы инспектора с гражданином или представителем юридического лица. По желанию инициатора заявки профвизит может быть проведен по видеосвязи или очно на объекте. Штрафы во время такого визита не назначаются.Для подачи заявления о проведении профилактического визита нужно заполнить интерактивную форму на Госуслугах по адресу: www.gosuslugi.ru/626705/1/form.Профвизит будет проведен не раньше, чем через 10 рабочих дней после подачи заявления.Интерактивная форма для подачи заявления на проведение консультирования находится здесь: https://www.gosuslugi.ru/625710/1/form.К сведению. Росреестр рассмотрит заявления с помощью подсистемы «ДО КНД» государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД).