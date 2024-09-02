Валерий Сухих: Качество дорог напрямую влияет на уровень жизни, имидж и экономику Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Работы на ул. Строителей идут с опережением графика.Депутаты профильного комитета краевого парламента оценили ключевые дорожные стройки в г. Перми. Масштабные объекты возводятся с учетом современного очистного оборудования, а часть из них – с опережением срока.Комитет Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры провел выездное заседание. Парламентарии оценили реализацию Адресной инвестиционной программы, а также встретились с подрядчиками строящегося путепровода на ул. Строителей. Так, третий этап строительства ул. Строителей (от ул. Папанинцев до пл. Гайдара) согласно государственному контракту должен быть завершен только в следующем году, но, учитывая опережение графика, его планируют завершить уже в этом.Председатель комитета и советник губернатора по строительству Павел Черепанов отметил, что при возведении новых дорожных объектов в регионе сегодня предусматриваются и очистные сооружения. «Каждый новый объект имеет огромные очистные сооружения. Они очищают ливневые стоки, благодаря чему в наши малые реки попадает только чистая вода», - отметил депутат.На площадке краевого парламента министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков представил информацию о реализации Адресной инвестиционной программе. Согласно информации дорожного ведомства, по всему региону сегодня реализуется порядка 10 крупных дорожных объектов. Так, в активной стадии строительства находится участок улицы Уинской от Юрша до Грибоедова, транспортная развязка на пересечении Углеуральской и Транссибирской магистрали, а также дорога на улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина.Сергей Вешняков отметил, что настолько масштабного автодорожного строительства в Прикамье еще не было. По предложению губернатора Дмитрия Махонина и при поддержке депутатского корпуса на эти цели до 2026 года запланировано более 35 млрд рублей.Ранее председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отмечал значительные успехи дорожной отрасли Прикамья. «Беспрецедентные объемы бюджетных инвестиций в дорожную отрасль оправдывают себя. В последние годы всё чаще приходится слышать положительные отзывы как от местных жителей, так и от гостей. Качество дорог напрямую влияет на уровень жизни, имидж и экономику Прикамья», - подчеркнул спикер.По итогам заседания комитет принял ряд рекомендаций в адрес краевого правительства. Согласно документу, депутаты рекомендовали продолжить работу по привлечению частных инвестиций на реализацию дорожных объектов. Кроме того, правительству предложено оценить потребность дорожной отрасли Пермского края в трудовых ресурсах для дальнейшей выработки совместных решений кадрового вопроса. Проект постановления планируется рассмотреть на ближайшем заседании краевого парламента в сентябре.Участие в заседании также приняли руководители муниципальных образований Пермского края: глава Бардымского округа Халиль Алапанов, глава Губахинского округа Николай Лазейкин, глава Октябрьского округа Георгий Поезжаев, глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов, а также замглавы администрации города Перми Дмитрий Галиханов. Представители местных администраций подняли вопрос негативного воздействия большегрузов на местные дороги.