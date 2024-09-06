Прикамский Росреестр разъясняет, как садоводам поделить общие сотки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает, что садоводы, которые владеют участками в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), имеют право на долю в общей территории пропорционально площади своего индивидуального участка.«В случае, если земельный участок относится к имуществу общего пользования, указанный земельный участок до 1 марта 2031 года предоставляется бесплатно в общую долевую собственность собственников земельных участков. К таким относятся дороги внутри товарищества, места для сбора бытовых отходов, детские и спортивные площадки, то есть та земля, которая находится за пределами личных участков, но в границах СНТ», - уточнила заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных.Вопрос о безвозмездной передаче земель общего пользования в СНТ в долевую собственность собственников садовых участков должен быть рассмотрен на общем собрании членов СНТ.Решение о передаче в долевую собственность может быть принято при условии, что в таком голосовании приняло участие более 50% членов товарищества и одобрено не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих. Если в общем собрании участвуют также собственники садовых участков, не являющихся членами товарищества, их голоса также должны быть обязательно учтены при голосовании.Такое решение оформляется протоколом с указанием результатов голосования.В протоколе общего собрания о приобретении земель общего пользования в границах СНТ в общую долевую собственность садоводов размер доли в праве общей долевой собственности может не указываться.При государственной регистрации в Единый государственный реестр недвижимости будет внесена обезличенная запись о праве общей долевой собственности с указанием:- вид права: «общая долевая собственность»;- правообладатель: «собственники земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества»;- доля: «доля в праве общей долевой собственности пропорциональна общей площади земельного участка».Оформив свою долю, садовод не может отделять и отчуждать ее от всего имущества общего пользования. Если же садовод решит продать свой участок в СНТ, его доля имущества общего пользования также перейдет новому собственнику.Собственник садового участка не вправе также совершать иные действия, влекущие передачу такой доли отдельно от права собственности садового участка. Сделки, совершенные с нарушением указанных положений, ничтожны.Общее имущество может быть передано в собственность третьим лицам, если такое решение будет принято садоводами единогласно.