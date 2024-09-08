Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» поздравляет коллегу с победой на муниципальных выборах

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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С гордостью и радостью поздравляем нашего волонтера, руководителя проекта «Реабилитация участников СВО» Благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» Ольгу Мочалову с победой на выборах в думу Осинского городского округа. Эта победа стала не только личным достижением Ольги Анатольевны, но и важным шагом для всего округа, который открывает новые возможности и идеи для развития местного самоуправления.На протяжении всей своей работы в качестве волонтера Ольга Мочалова демонстрировала исключительную преданность делу и искреннюю заботу о людях, которые в тяжелые времена нуждаются в поддержке и помощи. Ее проект, направленный на реабилитацию участников специальной военной операции, стал настоящим маяком надежды для многих. Мы уверены, что опыт и энергия нашего волонтера внесут значительный вклад в решение актуальных социальных вопросов округа.Мы, команда Благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса», будем поддерживать Ольгу Анатольевну в ее начинаниях и надеемся на плодотворное сотрудничество. Впереди нас ждут новые вызовы и возможности для совместной работы. С победой!