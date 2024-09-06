Под контролем судебных приставов Пермского края Большесосновской школе возмещен ущерб, причиненный преступлением

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Жительница с. Большая Соснова, работая бухгалтером в школе и отвечая за расчёт и начисление заработной платы сотрудникам, путём нехитрых манипуляций на протяжении двух лет начисляла себе завышенную зарплату. Реализуя свой преступный умысел, женщине удалось перечислить на свой личный счёт в банке почти полмиллиона рублей.Суд признал гражданку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Также ее обязали возместить школе всю сумму похищенных денежных средств.Еще до вынесения приговора женщина выплатила часть похищенных денежных средств в размере 150 тысяч рублей. Исполнительный документ о взыскании еще свыше 325 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о последствиях неисполнения решения суда. В срок для добровольного исполнения ущерб возмещен не был, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 20 тысяч рублей и применил меры принудительного взыскания. Неплательщицу ограничили в праве выезда за пределы РФ, наложили арест на ее банковские счета и запретили совершать регистрационные действия с 2 земельными участками и зданиями. В результате проведенной работы вся сумма задолженности была взыскана, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.