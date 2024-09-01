Возрастное ограничение 18+
Росреестр Прикамья разъясняет, как можно получить сведения о наличии недвижимости у несовершеннолетних детей
Информация о наличии или отсутствии прав на объекты недвижимости отражается в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Данные, которые содержатся в выписке, относятся к сведениям ограниченного доступа и могут быть предоставлены ограниченному кругу лиц, в том числе самим правообладателям или их законным представителям, физическим и юридическим лицам, имеющим доверенность от правообладателя или его законного представителя.
Управление Росреестра по Пермскому краю сообщает о том, что для получения сведений о наличии недвижимого имущества у несовершеннолетнего необходимо направить запрос от имени несовершеннолетнего. Существует несколько способов:
– при личном обращении в МФЦ несовершеннолетнего старше 14 лет либо его представителя на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной правообладателем;
– при личном обращении в МФЦ родителей либо представителя несовершеннолетнего до 14 лет на основании свидетельства о рождении либо документа, выданного уполномоченным органом, подтверждающего полномочия представителя (или нотариально заверенной копии документа);
– путем отправки запроса по почте в филиал ППК «Роскадастр» по Пермскому краю: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35.
Если несовершеннолетний достиг 14 лет и у него есть профиль на портале Госуслуг, сведения о принадлежащих ему объектах недвижимости отображаются в цифровом профиле портала Госуслуг.
Кроме того, собственник может запросить на портале Госуслуг платную выписку из ЕГРН (срок предоставления - до трех рабочих дней); а также бесплатную «онлайн-выписку» (срок - в течение минуты).
Управление Росреестра по Пермскому краю сообщает о том, что для получения сведений о наличии недвижимого имущества у несовершеннолетнего необходимо направить запрос от имени несовершеннолетнего. Существует несколько способов:
– при личном обращении в МФЦ несовершеннолетнего старше 14 лет либо его представителя на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной правообладателем;
– при личном обращении в МФЦ родителей либо представителя несовершеннолетнего до 14 лет на основании свидетельства о рождении либо документа, выданного уполномоченным органом, подтверждающего полномочия представителя (или нотариально заверенной копии документа);
– путем отправки запроса по почте в филиал ППК «Роскадастр» по Пермскому краю: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35.
Если несовершеннолетний достиг 14 лет и у него есть профиль на портале Госуслуг, сведения о принадлежащих ему объектах недвижимости отображаются в цифровом профиле портала Госуслуг.
Кроме того, собственник может запросить на портале Госуслуг платную выписку из ЕГРН (срок предоставления - до трех рабочих дней); а также бесплатную «онлайн-выписку» (срок - в течение минуты).
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