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Валерий Сухих: Конкурс дает возможность участникам заявить о себе, рассказать о своей малой родине, представить идеи для развития территорий
zsperm.ru
Начался прием заявок на ежегодный конкурс для школьников и педагогов Пермского края.
Законодательное собрание Прикамья открыло прием заявок на региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края». Школьники могут рассказать о своей малой Родине или предложить свой социальный проект, а педагоги разработать собственную методику «Парламентских уроков».
Принять участие в конкурсе могут учащиеся и педагоги образовательных учреждений Пермского края. Заявки принимаются по пяти номинациям. Школьники могут представить работы на конкурс рисунков и фотографий, в которых отражены представления ребят о Пермском крае, уникальные места и события, проходящие в регионе.
В номинациях «Видеофильм» и «Социальный проект» конкурсные работы должны затрагивать социально значимые темы и содержать предложения по развитию своих территорий. Для педагогов открыта номинация «Методическая разработка парламентского урока».
По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, на протяжении многих лет конкурс остается одним из самых популярных в образовательном сообществе. «Впервые проект был реализован в 2007 году. И каждый год на конкурс поступает все большее количество заявок. Для школьников и педагогов он стал знаковым событием. Задача организаторов – дать возможность участникам заявить о себе, рассказать о своей малой родине, представить идеи для развития территорий», – подчеркнул Валерий Сухих.
Заявки принимаются до 1 ноября. Победители получат дипломы и подарки. Победа в конкурсе учитывается при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края». Все участники получат электронные сертификаты об участии.
Подробнее – на сайте Законодательного собрания Пермского края.
Региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края» проводит Законодательное собрание Пермского края в рамках просветительского проекта «Парламентский урок».
Законодательное собрание Прикамья открыло прием заявок на региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края». Школьники могут рассказать о своей малой Родине или предложить свой социальный проект, а педагоги разработать собственную методику «Парламентских уроков».
Принять участие в конкурсе могут учащиеся и педагоги образовательных учреждений Пермского края. Заявки принимаются по пяти номинациям. Школьники могут представить работы на конкурс рисунков и фотографий, в которых отражены представления ребят о Пермском крае, уникальные места и события, проходящие в регионе.
В номинациях «Видеофильм» и «Социальный проект» конкурсные работы должны затрагивать социально значимые темы и содержать предложения по развитию своих территорий. Для педагогов открыта номинация «Методическая разработка парламентского урока».
По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, на протяжении многих лет конкурс остается одним из самых популярных в образовательном сообществе. «Впервые проект был реализован в 2007 году. И каждый год на конкурс поступает все большее количество заявок. Для школьников и педагогов он стал знаковым событием. Задача организаторов – дать возможность участникам заявить о себе, рассказать о своей малой родине, представить идеи для развития территорий», – подчеркнул Валерий Сухих.
Заявки принимаются до 1 ноября. Победители получат дипломы и подарки. Победа в конкурсе учитывается при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края». Все участники получат электронные сертификаты об участии.
Подробнее – на сайте Законодательного собрания Пермского края.
Региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края» проводит Законодательное собрание Пермского края в рамках просветительского проекта «Парламентский урок».
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