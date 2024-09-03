Валерий Сухих: Конкурс дает возможность участникам заявить о себе, рассказать о своей малой родине, представить идеи для развития территорий

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Начался прием заявок на ежегодный конкурс для школьников и педагогов Пермского края.Законодательное собрание Прикамья открыло прием заявок на региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края». Школьники могут рассказать о своей малой Родине или предложить свой социальный проект, а педагоги разработать собственную методику «Парламентских уроков».Принять участие в конкурсе могут учащиеся и педагоги образовательных учреждений Пермского края. Заявки принимаются по пяти номинациям. Школьники могут представить работы на конкурс рисунков и фотографий, в которых отражены представления ребят о Пермском крае, уникальные места и события, проходящие в регионе.В номинациях «Видеофильм» и «Социальный проект» конкурсные работы должны затрагивать социально значимые темы и содержать предложения по развитию своих территорий. Для педагогов открыта номинация «Методическая разработка парламентского урока».По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, на протяжении многих лет конкурс остается одним из самых популярных в образовательном сообществе. «Впервые проект был реализован в 2007 году. И каждый год на конкурс поступает все большее количество заявок. Для школьников и педагогов он стал знаковым событием. Задача организаторов – дать возможность участникам заявить о себе, рассказать о своей малой родине, представить идеи для развития территорий», – подчеркнул Валерий Сухих.Заявки принимаются до 1 ноября. Победители получат дипломы и подарки. Победа в конкурсе учитывается при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края». Все участники получат электронные сертификаты об участии.Подробнее – на сайте Законодательного собрания Пермского края.Региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края» проводит Законодательное собрание Пермского края в рамках просветительского проекта «Парламентский урок».