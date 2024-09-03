Недобросовестная жилищно-коммунальная служба оштрафована дважды

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В отделении судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю возбудили новое исполнительное производство о взыскании с управляющей компании денежных средств за повторное административное правонарушение.Ранее по решению суда УК обязана была произвести ремонт подъезда в одном из подконтрольных многоквартирных домов. Согласно исполнительному листу, на обслуживание подъезда выделялось 3 месяца, но по их истечении коммунальная организация к работам так и не приступила. В соответствии с действующим законодательством судебные приставы оштрафовали юридическое лицо.После наложения штрафа коммунальщикам были выдвинуты новые сроки исполнения, но и на этот раз они были проигнорированы. УК не исполнила требования неимущественного характера в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после административного наказания, что повлекло за собой очередные штрафные санкции. Общая сумма двух штрафов оставила около 100 тысяч рублей.