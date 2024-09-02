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Валерий Сухих: Мы должны создавать лучшие условия для создания семьи и воспитания детей

13.42 Среда, 4 сентября 2024
zsperm.ru
Спикер краевого парламента Валерий Сухих во время рабочего визита в Осинский округ оценил объекты благоустройства и ход реконструкции исторических зданий.

Он побывал в одной из старейших школ территории в селе Крылово. Здесь в рамках краевой программы «Комфортный край» по направлению «Школьный двор» благоустроили двор, где проходят линейки. Пришкольную территорию заасфальтировали, установили скамейки и цветники. По аналогичной программе сейчас в г. Осе идет благоустройство территории школы №1, которая располагается в историческом здании. Напомним, региональная программа «Комфортный край» реализуется с 2023 года по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

По словам Валерия Сухих, за последние годы школьная инфраструктура в Прикамье заметно преобразилась. «Строительство новых школ идет сегодня во многих территориях Пермского края. За счет средств региональных и федеральных программ и в городские, и в сельские образовательные учреждения закупается самое современное оборудование. Мы должны создавать лучшие условия для создания семьи и воспитания детей. Школа – второй дом для ребенка. Благодаря проекту «Школьный двор» мы делаем этот дом привлекательным и безопасным», – отметил спикер.

Также Валерий Сухих посетил краеведческий музей, где началась долгожданная реконструкция здания. Директор музея Елена Коноплева поблагодарила депутата за поддержку проекта и отметила, что строительные работы идут в срок. Музей продолжает принимать экскурсионные группы, в том числе прибывающие в Осу на теплоходах. Также в Осе планируется реконструкция храма Казанской иконы Божьей матери. На его площадке депутат лично встретился с подрядчиком, который рассказал о планах работы.

Свой рабочий визит председатель краевого парламента завершил личным приемом жителей. Во время встречи Валерий Сухих вручил сертификаты на приобретение канцелярских принадлежностей к школе многодетным семьям в рамках акции «Собери ребёнка в школу».

Вместе со спикером участие в рабочем визите на объекты приняли глава Осинского округа Алексей Григорьев и председатель местной думы Михаил Алатырев.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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