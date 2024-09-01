В МФЦ Пермского края вновь пройдет день консультаций по вопросам регистрации недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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10 сентября с 14.00 до 17.00 часов в пяти отделениях Пермского краевого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) состоится день консультаций. Эксперты прикамского Росреестра предоставят помощь гражданам, предпринимателям и представителям юридических лиц.Посетители МФЦ смогут получить ответы на вопросы о регистрации прав на объекты недвижимости: какие существуют требования к форме и содержанию документов, в каких случаях необходимо обращаться к нотариусу для удостоверения договора.Также специалисты краевого Управления Росреестра проконсультируют, как проверить недвижимое имущество на наличие арестов, запретов или других ограничений, как быстро и легко получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и др.Консультирование будет проходить в офисах МФЦ:- филиал «Центральный-2», г. Пермь, ул. Куйбышева, 9;- филиал «Свердловский», г. Пермь, ул. Лодыгина, 28В;- филиал «Кировский-3», г. Пермь, ул. Федосеева, 7;- филиал «Березниковский», г. Березники, ул. К. Маркса, 37;- филиал «Чайковский», г. Чайковский, ул. Декабристов, 9.Предварительная запись не требуется!