Возрастное ограничение 18+

Ученые Пермского политеха разработали стойкое защитное покрытие для инструментов и деталей машин

18.29 Понедельник, 2 сентября 2024
Защитные покрытия различных инструментов, пар трения и деталей машин (подложек) применяются во многих отраслях промышленности. Они позволяют продлевать срок службы оборудования, делают материалы устойчивыми к износу и повреждениям. Необходимо постоянно улучшать их качество, чтобы уменьшить частоту ремонта и замены компонентов. Ученые ПНИПУ создали надежное покрытие, которое может быть использовано в перерабатывающей, горно- и нефтедобывающей промышленностях. Разработка улучшит износостойкие и коррозионные свойства поверхностей подложек при эксплуатации в условиях истирающих нагрузок и агрессивных сред. Это позволит повысить эффективность производства и снизить затраты на техническое обслуживание.

На разработку выдан патент № 2822143. Исследование проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Преимущество разработанного учеными Пермского политеха покрытия состоит в том, что способ его нанесения на подложку гарантирует заданный состав, структуру и свойства. Такое покрытие выглядит как «сэндвич», где сначала идет подслой титана, затем чередующиеся несколько раз слои трех составов: нитрид циркония и алюминия, нитрид титана, нитрид алюминия, а верхним слоем наносят нитрид циркония и алюминия. Указанные слои наносят на вращающиеся подложки в газовой смеси азота и аргона при давлении 0,7-0,75 Па с использованием четырех магнетронов – функциональных узлов вакуумных установок, содержащих распыляемые мишени из материалов покрытий.

Помимо термодинамической стабильности, которую получают в процессе высокоскоростной обработки, покрытие сочетает в себе стабильные износостойкие и физико-механическими свойства, высокую твердость, а также повышенную трещиностойкость.

– Мы разработали покрытие, которое увеличивает эффективность использования оборудования: уменьшается скорость коррозии в 2-18 раз при увеличении износостойкости в 2-3 раза. Также можно привести несколько примеров инструментов, где возможно использование таких покрытий. Стойкость сверл и фрез из быстрорежущей стали для обработки нержавеющей стали повысилась в 2-4 раза. Стойкость резцов и коронок, которые применяют при обработке сильвинитовой руды – в 2-3 раза. Кроме этого, увеличилась максимальная температура эксплуатации инструмента, пар трения и деталей машин до 1000-1100 °C, – поделилась доктор технических наук, профессор кафедры инновационных технологий машиностроения ПНИПУ Анна Каменева.

Ученые Пермского политеха разработали способ получения покрытия с чередующимися слоями для работы в условиях комбинированного воздействия коррозии и износа. Это поможет уменьшить износ и расход инструмента, деталей машин и пар трения. Разработанные технологические процессы уже рекомендованы к внедрению на отечественных предприятиях.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жители Екатеринбурга обеспокоены строительством на Радищева, 33 под предлогом ремонта кровли
26 августа 2024
Chery Tiggo T11 стал самым популярным китайским авто с пробегом в Свердловской области
31 августа 2024
Мэр Екатеринбурга утвердил проект планировки территории одного из кварталов во Втузгородке — на месте здания НИИ появится жилой комплекс
30 августа 2024
В этом году в Свердловской области резко вырос спрос на китайские автомобили
28 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
18:29 Ученые Пермского политеха разработали стойкое защитное покрытие для инструментов и деталей машин
10:21 Уроженка Пермского края погасила задолженность только после ареста квартиры
16:16 Валерий Сухих: Учет лесного хозяйства – важная работа на уровне муниципалитета и всего региона
15:48 Ученые ПНИПУ нашли способ прогнозировать эффективность газовых скважин с точностью 95%
12:19 В Пермском крае судебные приставы предотвратили пожар
16:13 Угарный газ под контролем: ученые Пермского политеха повысили безопасность промышленных объектов
14:00 «Добровольцы Донбасса» организовали концерты в Луганске и Пермском госпитале ветеранов
10:24 Судебные приставы взыскали ущерб, причиненный хищением в крупном размере
15:51 Ученые Пермского политеха разработали рекомендации, как продлить срок службы свайного фундамента
09:55 Кружева для защитников родины: кунгурские приставы плетут маскировочные сети для участников СВО
14:10 Ученые Пермского политеха разработали технологию 3D-печати сердечно-сосудистых стентов из биоразлагаемых полимерных материалов
10:29 В отношении жительницы Перми, пытавшейся дать взятку судебному приставу, возбуждено уголовное дело
15:26 Более 50 жителей Пермского края получили в июле консультации по услугам Росреестра в МФЦ
15:22 Как сильно городская промышленность влияет на здоровье людей, поможет выяснить методика ученых Пермского политеха
09:44 Судебные приставы помогли прикамцу восстановить трудовые права
14:37 «Уралкалий» отмечает День шахтера
13:36 Приставы нашли подход к должнику через беседу
12:06 Валерий Сухих: Тема здравоохранения является одной из самых обсуждаемых, потому что развитие отрасли было и остается приоритетной задачей
11:24 Пермячка сделала ремонт балкона дважды
11:16 Валерий Сухих: В Прикамье формируется устойчивая система, при которой подготовка будущих кадров начинается со школы
14:59 Ученые Пермского политеха выяснили, какие водоросли эффективны для создания биосорбента
Все новости
14:21 На выборах в Саксонии АдГ занимает второе место
12:39 На местных выборах в Тюрингии побеждает правая «Альтернатива для Германии»
10:37 На Камчатке найдены тела всех 22 погибших в результате крушения вертолета
10:03 В Белгороде в результате обстрела разрушен детский сад
09:34 Гладков сообщил о прямом попадании в социальный объект в Белгороде
12:04 Издатель алтайской газеты «Листок» осуждён на 8 лет по статье о фейках об армии
19:57 Исследование: почти 70% покупателей в онлайне доверяют верификации через Госуслуги
18:24 СМИ: Павла Дурова доставили в парижский суд
17:46 ВЦИОМ: затраты на подготовку ребенка к школе выросли до 53 тысяч рублей
16:42 Бренды на онлайн-платформах в условиях высокой конкуренции ищут новые форматы рекламы
16:30 Росздравнадзор проведет проверку после сообщений о камере в кабинете гинеколога ГКБ Уфы
15:03 Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
13:09 WSJ: в 2018 году Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж
12:16 В ФСБ заявили о задержании шести россиян, готовивших нападение на церковь в Ингушетии
11:36 Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют рейсы в целях безопасности
17:03 Сервис Авито Путешествия вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов
13:26 Раздел для помощи в расселении жителей Курской области появился на Авито
17:52 В Италии ограничивают доступ на пляжи и устанавливают светофоры для селфи
17:15 Владивосток накрыл мощный ливень: парализовано движение, машины уходят под воду
15:36 В Приморье экс-ректора госуниверситета подозревают в создании ОПС, крупном хищении и обмане студентов
13:33 В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK