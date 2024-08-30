Уроженка Пермского края погасила задолженность только после ареста квартиры

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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На принудительном исполнении в отделении судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю находилось 5 исполнительных производств о взыскании с женщины кредиторской задолженности в размере более 600 тысяч рублей.В добровольном порядке гражданка финансовые обязательства не исполняла. Судебными приставами был наложен арест на ее расчётные счета, но денежные средства на них отсутствовали. Далее был установлен факт владения должницей несколькими недвижимыми объектами имущества. При таких условиях можно наложить арест на одну из жилплощадей, что и было предпринято сотрудниками ведомства. Должницу уведомили о том, что в случае дальнейшего уклонения от погашения задолженности, принадлежащая ей квартира площадью 58 кв. м будет реализована на торгах. После этого женщина сразу же изыскала необходимую сумму. Денежные средства были переведены взыскателю, о чём обе стороны отчитались судебному приставу. Арест с квартиры и счетов гражданки был снят, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.