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Валерий Сухих: Учет лесного хозяйства – важная работа на уровне муниципалитета и всего региона

16.16 Пятница, 30 августа 2024
zsperm.ru
На заседании комиссии Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края обсудили опыт учета лесного хозяйства на территориях края и работу городских лесничеств.

В нём приняли участие представители министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья и Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республики и Пермскому краю.

Основной вопрос повестки – реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере лесоустройства в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения.

Для рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов муниципалитеты обязаны установить границы и внести данные о них в Единый государственный реестр недвижимости и создать на этих землях городские лесничества. Эта работа ведется с 2018 года. В большинстве территорий границы городских лесов уже установлены, при этом лесничества ещё организованы не везде.

Представители Добрянского городского округа рассказали об опыте создания городского лесничества. Согласно информации, несмотря на небольшой штат ведомства, сотрудники лесничества проводят большой объем работ по очистке леса, профилактике лесных пожаров. Активно сотрудничают с общественными организациями по экологическому просвещению населения. Совместно с ними удалось привлечь средства в рамках инициативного бюджетирования на благоустройство парковой зоны. Благодаря этому удалось проложить тропиночную сеть для любителей бега и лыжных прогулок, построить площадки для детского и семейного отдыха, оборудовать места для пикников.

Как ранее отмечал председатель краевого парламента и Совета представительных органов муниципалитетов Валерий Сухих, учет лесного хозяйства в территориях Прикамья – важная работа как на уровне муниципалитета, так и всего региона. «Пермский край – регион с богатыми лесными ресурсами. Лес имеет большое значение для экономики, экологии и туризма нашего региона. Учет лесного массива позволяет эффективно управлять этим ресурсом на благо экономики Прикамья и его территорий», - отметил парламентарий.

Председатели муниципальных дум по итогам заседания приняли решение вынести вопрос на рассмотрение Совета. Среди основных аспектов – работа по формированию участков на территории муниципальных сельскохозяйственных земель для их дальнейшего предоставления в аренду, а также установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов. Речь идет о лесных участках на территории сельхозугодий – федеральное законодательство допускает их вовлечение в экономический оборот.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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