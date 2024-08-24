«Добровольцы Донбасса» организовали концерты в Луганске и Пермском госпитале ветеранов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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При поддержке благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» шоу-группа «Россияне» продолжает вдохновлять и радовать зрителей своими выступлениями. На этот раз они посетили Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн.Музыканты подарили ветеранам не только музыкальные номера, но и частичку тепла и заботы. Их выступления стали настоящим праздником, напомнившим о храбрости и преданности людей, которые защищали свою страну.А концерт Инны Наговицыной состоялся в Луганске. Ее искренние и душевные песни заставили трепетать сердца бойцов, стали не только развлекательным событием, но и значимой моральной поддержкой для кадрового состава.В сложных обстоятельствах музыка и искусство способны объединить людей, дать надежду и оставить добрые воспоминания. Шоу-группа «Россияне» и Инна Наговицына показали, насколько важны такие инициативы в наше время.