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Судебные приставы взыскали ущерб, причиненный хищением в крупном размере

10.24 Четверг, 29 августа 2024
Сотрудница отделения почтовой связи в Пермском крае совершала продолжительные хищения денежных средств. Пользуясь спецификой своей должности — начальника филиала ФГУП «Почты России» и имея беспрепятственный доступ к кассе почтового отделения, женщина присвоила себе более полумиллиона рублей.

Суд признал гражданку виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», и приговорил к ограничению свободы сроком на 2,5 года условно. Также она обязана была выплатить причиненный почтовой компании материальный ущерб в размере 630 тысяч рублей.

Судебными приставами по Очерскому и Верещагинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство по взысканию с гражданки материального ущерба, причиненного преступлением. Здраво оценивая свои финансовые возможности, должница попросила суд об рассрочке платежа. Но первый же платеж гражданкой был просрочен, в связи с чем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга. Понимая, что дальнейшее несоблюдение графика рассрочки обернется для нее рядом мер принудительного исполнения, женщина больше не задерживала положенные выплаты. Вскоре она внесла последний платёж, тем самым полностью выплатив присужденную судом сумму.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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