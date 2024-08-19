Кружева для защитников родины: кунгурские приставы плетут маскировочные сети для участников СВО

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ане всего 10 лет, и она любит рукоделие. Много времени девочка проводит у станка, аккуратно завязывая узелки из ткани на капроновой леске, ведь Аня плетет не кружева, а маскировочные сети для наших бойцов. На предложения взрослых пойти погулять, провести время с друзьями, мастерица отвечает отказом. Даже в своем юном возрасте она понимает, какое важное и ответственное дело стоит перед ней.Каждая сеть, отправленная за «ленточку», может стать чьим-то щитом, укрыть от вражеских беспилотников, избежать ранений и смерти. Кроме того, маленькая кунгурячка помогает маме — сотруднице отдела судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.Кунгурские судебные приставы изготавливают специальные покрытия уже полгода. Они обучились этой премудрости у активистов движения «Шьем для НАШИХ. Кунгур». Как только азы мастерства были освоены, то стали вязать уже в подразделении ведомства: кто-то в обед, кто-то после работы. Часто на помощь приходят родственники, ведь если есть возможность внести свой вклад в общее дело, ее нельзя упускать. Так в ряды волонтеров попала и Аня, но для ребенка это не единственный способ оказать поддержку российским солдатам. По вечерам девочка пишет им трогательные письма, рисует красочные рисунки. Эти маленькие послания из Пермского края дают бойцам почувствовать душевную теплоту и благодарность от соотечественников.