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Более 50 жителей Пермского края получили в июле консультации по услугам Росреестра в МФЦ

15.26 Понедельник, 26 августа 2024
В июле 2024 года в пермских офисах МФЦ, а также в семи городах Пермского края - Кунгуре, Кудымкаре, Лысьве, Чернушке, Чусовой, Соликамске и Березниках - прошли традиционные Дни консультаций Росреестра.

«Более 50 жителей Пермского края получили совет эксперта Росреестра по разрешению проблемной ситуации с недвижимостью. Прямо на смартфоне или на компьютере в секторах пользовательского сопровождения МФЦ наши специалисты показывали, где посмотреть информацию о своей недвижимости, как заказать экспресс-выписку из ЕГРН. И тут же заявители через специалистов МФЦ получали её заверенную копию. Все эти умения помогут владельцам недвижимости противостоять уловкам мошенников, совершать сделки с учетом актуальных сведений», - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных.

Публикуем краткий блиц вопросов и ответы на них.

- Как проверить объект недвижимости на наличие записей в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) об аресте (запрете)?

Собственник объекта недвижимости может запросить бесплатную «Онлайн-выписку о недвижимости» в личном кабинете на «Госуслугах». В выписке будут сведения об объекте недвижимости, правах и ограничениях на него.

- Как проверить продавца квартиры на банкротство и на наличие долгов?

Для проверки на банкротство - необходимо зайти на сайт ЕФРСБ. Во вкладке «Должники» заполнить данные продавца – физического лица: ФИО продавца; дату его рождения; регион, в котором он зарегистрирован.

Наличие (отсутствие) задолженности продавца перед службой судебных приставов возможно узнать с помощью сервиса «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России http://fssp.gov.ru/iss/ip/.

- Что делать в случае обнаружения в выписке об объекте недвижимости записи об аресте?

Наличие актуальных записей об аресте (запрете) является препятствием для осуществления регистрационных действий. Для погашения данных записей в ЕГРН, орган наложивший арест (запрет) должен направить соответствующие документы в регистрирующий орган. Для решения вопроса о снятии ареста (запрета) рекомендуем обратится в орган, наложивший данных арест (запрет).

- Возможно ли самостоятельно сдать документы о снятии запрета?

В соответствии с действующим законодательством внесение сведений в ЕГРН об арестах и запретах на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом (равно как и о снятии таких запретов) осуществляется только на основании документов, полученных Росреестром от уполномоченных органов.

Основанием для внесения таких сведений в реестр недвижимости является исключительно акт (определение, постановление, решение) уполномоченных органов (например, суда или управления судебных приставов), принявших решение о запрете. Такой документ должен поступить в Росреестр непосредственно от органа, его принявшего, либо в электронном виде по каналам межведомственного взаимодействия, либо в форме бумажного документа непосредственно от должностного лица уполномоченного органа, наложившего запрет (арест).

Гражданин может сам сдать в Росреестр через МФЦ документ о снятии ареста. Но документы, представленные заявителями (даже заверенные копии, выданные им на руки судебным приставом), не могут являться основанием для внесения в ЕГРН данных сведений. Регистрирующий орган проверяет документы на подлинность, в связи с чем направляется запрос в соответствующее подразделение ФССП, суд и т.д. При поступлении в установленном законом порядке заверенной копии акта о снятии ареста (запрета) данные сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в трехдневный срок.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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