Как сильно городская промышленность влияет на здоровье людей, поможет выяснить методика ученых Пермского политеха

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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По силе воздействия на окружающую среду производственная отрасль считается одной из самых опасных. Промышленные города России, которые занимаются в основном черной металлургией, машиностроением и нефтепереработкой, сталкиваются с проблемами экологии и сокращения населения. При изучении этих аспектов важно не только исследовать источники возникновения экологических рисков предприятий, но и оценивать их последствия для здоровья людей. Ученые Пермского политеха выявили прямую зависимость заболеваний населения хроническими болезнями органов дыхания от веса в атмосфере загрязняющих веществ, выделяемых объектами производства. Разработанный авторский метод позволяет математически оценить эту зависимость для любого российского промышленного города.Статья с результатами опубликована в сборнике «Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле», выпуск 2, 2024 год. Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ (проект № FSNM-2024-0005).Отраслевая специфика промышленности города напрямую влияет на уровень экологических рисков и, как следствие, на заболеваемость граждан. Поэтому важно регулярно отслеживать ее воздействие на жизнедеятельность населения. Особенно учитывая, что в России функционируют свыше 200 крупных промышленных городских центров, которые занимаются металлургией, нефтехимией, машиностроением, переработкой дерева и углеводородов. У многих таких городов основная причина ухудшения экологии – это техногенное загрязнение, растущее с каждым годом.Ученые Пермского политеха разработали методику, позволяющую математически выявить влияние экологических рисков промышленности на заболеваемость граждан. Предлагаемый подход учитывает общий и классифицированный уровень первичной заболеваемости, коэффициент смертности и показатели структуры промышленных выбросов.Политехники проводили исследование на примере одного из самых производственных городов страны (входит в топ-10), доля промышленности которого составляет свыше 60%. Совокупные объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных объектов превышают 50 тысяч тонн в год.– Взаимозависимость экологических рисков и здоровья населения мы выявляли в рамках пятилетнего периода. В целом по России уровень первичной заболеваемости растет с каждым годом. Особую озабоченность вызывают болезни органов дыхания, уровень которых вырос на 21%. Среди других недугов они занимают наибольший удельный вес – 35%, – рассказывает доктор экономических наук, заведующая кафедрой государственного управления и истории ПНИПУ Наталья Паздникова.Для достоверности оценивания политехники использовали статистику хронических болезней органов дыхания населения города и показатели удельного веса выбросов, которые выделяются в процессе деятельности промышленных предприятий (азот диоксид, углерод оксид, сера диоксид). На их основе рассчитывали уравнения регрессии, позволяющие наглядно демонстрировать их взаимосвязь.– Расчеты показали высокий уровень зависимости показателей заболеваемости и выбросов. Увеличение удельного веса веществ в пробах атмосферного воздуха хотя бы на 1%, приводит к повышению заболеваемости населения хроническими болезнями органов дыхания (случаев на 1000 чел.) в среднем на 15,8 случая, – поделилась Наталья Паздникова.Разработанный учеными ПНИПУ подход установил прямую и сильную связь между экологическими рисками промышленных объектов и ростом заболеваемости. Его применение позволит регулярно отслеживать степень влияния промышленных городов на здоровье и качество жизни населения и своевременно реагировать соответствующим органам власти.