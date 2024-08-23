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Как сильно городская промышленность влияет на здоровье людей, поможет выяснить методика ученых Пермского политеха

15.22 Понедельник, 26 августа 2024
По силе воздействия на окружающую среду производственная отрасль считается одной из самых опасных. Промышленные города России, которые занимаются в основном черной металлургией, машиностроением и нефтепереработкой, сталкиваются с проблемами экологии и сокращения населения. При изучении этих аспектов важно не только исследовать источники возникновения экологических рисков предприятий, но и оценивать их последствия для здоровья людей. Ученые Пермского политеха выявили прямую зависимость заболеваний населения хроническими болезнями органов дыхания от веса в атмосфере загрязняющих веществ, выделяемых объектами производства. Разработанный авторский метод позволяет математически оценить эту зависимость для любого российского промышленного города.

Статья с результатами опубликована в сборнике «Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле», выпуск 2, 2024 год. Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ (проект № FSNM-2024-0005).

Отраслевая специфика промышленности города напрямую влияет на уровень экологических рисков и, как следствие, на заболеваемость граждан. Поэтому важно регулярно отслеживать ее воздействие на жизнедеятельность населения. Особенно учитывая, что в России функционируют свыше 200 крупных промышленных городских центров, которые занимаются металлургией, нефтехимией, машиностроением, переработкой дерева и углеводородов. У многих таких городов основная причина ухудшения экологии – это техногенное загрязнение, растущее с каждым годом.

Ученые Пермского политеха разработали методику, позволяющую математически выявить влияние экологических рисков промышленности на заболеваемость граждан. Предлагаемый подход учитывает общий и классифицированный уровень первичной заболеваемости, коэффициент смертности и показатели структуры промышленных выбросов.

Политехники проводили исследование на примере одного из самых производственных городов страны (входит в топ-10), доля промышленности которого составляет свыше 60%. Совокупные объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных объектов превышают 50 тысяч тонн в год.

– Взаимозависимость экологических рисков и здоровья населения мы выявляли в рамках пятилетнего периода. В целом по России уровень первичной заболеваемости растет с каждым годом. Особую озабоченность вызывают болезни органов дыхания, уровень которых вырос на 21%. Среди других недугов они занимают наибольший удельный вес – 35%, – рассказывает доктор экономических наук, заведующая кафедрой государственного управления и истории ПНИПУ Наталья Паздникова.

Для достоверности оценивания политехники использовали статистику хронических болезней органов дыхания населения города и показатели удельного веса выбросов, которые выделяются в процессе деятельности промышленных предприятий (азот диоксид, углерод оксид, сера диоксид). На их основе рассчитывали уравнения регрессии, позволяющие наглядно демонстрировать их взаимосвязь.

– Расчеты показали высокий уровень зависимости показателей заболеваемости и выбросов. Увеличение удельного веса веществ в пробах атмосферного воздуха хотя бы на 1%, приводит к повышению заболеваемости населения хроническими болезнями органов дыхания (случаев на 1000 чел.) в среднем на 15,8 случая, – поделилась Наталья Паздникова.

Разработанный учеными ПНИПУ подход установил прямую и сильную связь между экологическими рисками промышленных объектов и ростом заболеваемости. Его применение позволит регулярно отслеживать степень влияния промышленных городов на здоровье и качество жизни населения и своевременно реагировать соответствующим органам власти.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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