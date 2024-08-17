Валерий Сухих: Тема здравоохранения является одной из самых обсуждаемых, потому что развитие отрасли было и остается приоритетной задачей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Прикамье остается в топ-3 регионов ПФО по уровню рождаемости. Об этом на заседании Законодательного собрания рассказала министр здравоохранения Анастасия Крутень. Она представила депутатам доклад о состоянии здоровья населения в регионе.Согласно информации, на 1 января 2023 года численность населения Пермского края составила 2,5 млн человек. По сравнению с предыдущим годом зафиксирована убыль населения на 48,5 тысячи человек. Показатель рождаемости в регионе составляет 9,0. По уровню рождаемости Пермский край занимает лидирующие позиции в ПФО. За 2023 год в Прикамье родилось 22 509 младенцев.По итогам прошлого года, ожидаемая продолжительность жизни в регионе увеличилась. Она составила 71,73. Показатель смертности в регионе снизился на 4,3% и достиг допандемийного уровня. Основными причинами стали заболевания системы кровообращения – 48%, новообразования – 15% и травмы и отравления – 11%. При этом наблюдается значительное снижение смертности среди жителей старше 60 лет – на 8,2%.Первое место в структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания, второе – болезни системы кровообращения, третье – болезни костно-мышечной системы.Оценивая санитарно-эпидемиологическую ситуацию, министр отметила, что по итогам прошлого года заболеваемость снизилась на 33,5% в сравнении с предыдущим годом. Не были зарегистрированы случаи по 44 видам инфекций. В целях снижения заболеваемости инфекционными болезнями на территории региона реализуется 13 комплексных планов. Они разработаны региональным министерством здравоохранения совместно с Роспотребнадзором.Министр подчеркнула, что важную роль в сохранении здоровья играют диспансеризация и профилактические осмотры граждан, которые помогают выявлять болезни на ранней стадии. За 2023 год проведено 3,3 млн прививок. План Национального календаря выполнен на 99,6%.В 2024 году министерство планирует повысить охват и эффективность ряда профилактических мероприятий, в том числе диспансерных наблюдений на «рабочем месте». За семь месяцев текущего года благодаря проведению выездов на предприятия удалось организовать диспансеризацию более 41 тысячи человек. Кроме этого, ведется работа с жителями в возрасте от 40 до 65 лет, которые не проходили диспансеризацию в течение последних двух лет. Также увеличивается охват иммунизации населения против инфекций. Нововведение этого года – подготовка граждан по оказанию первой помощи.Как отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих, представленный доклад служит не только инструментом анализа текущей ситуации, но и основой для принятия решений по развитию сферы здравоохранения. «Тема здравоохранения является одной из самых обсуждаемых, потому что развитие отрасли было и остается приоритетной задачей. И в этом вопросе важна комплексная работа: от улучшения материально-технической обеспеченности учреждений и повышения качества профилактических осмотров до пропаганды здорового образа жизни», – подчеркнул спикер.