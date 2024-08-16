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Валерий Сухих: В Прикамье формируется устойчивая система, при которой подготовка будущих кадров начинается со школы

11.16 Четверг, 22 августа 2024
zsperm.ru
Предприятия Прикамья получат льготу за помощь образовательным организациям.

С 1 января 2025 года они смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом за передачу своего имущества образовательным учреждениям Прикамья. Соответствующий проект закона предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Законопроект был принят во втором чтении.

Применение льготы будет возможно при безвозмездной передаче имущества учреждениям среднего профессионального образования, школам и высшим учебным заведениям. По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, в Прикамье формируется устойчивая система, при которой подготовка будущих кадров начинается со школы. «В крае успешно реализуется система «школа-вуз-предприятие». Наши учебные заведения получают оснащение от предприятий, которое позволяет школьникам и студентам начать осваивать будущую профессию уже на ранней стадии. Этот важный шаг обеспечит качественную практико-ориентированную подготовку для того, чтобы выпускники были готовы приступить к непосредственной работе сразу после обучения», – отметил Валерий Сухих.

Размер вычета на прибыль предприятий составит не более 50% от стоимости имущества, переданного в образовательную организацию. При этом размер ставки налога на прибыль предприятий при расчете величины налогового вычета составит 10%. Его нельзя будет получить на имущество, приобретенное в результате реорганизации или ранее бывшее в эксплуатации, а также на легковые автомобили.

Налоговая преференция будет действовать до 31 декабря 2030 года.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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