Валерий Сухих: Растут не только цифры приема, но и количество выпускников, которые остаются работать в родном регионе

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В краевом парламенте прошла стратегическая сессия депутатов с членами регионального правительства.Встреча в таком формате проходит уже в седьмой раз по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Парламентариям представили новый порядок организации целевого обучения в вузах и колледжах, а также промежуточные итоги комплексного развития территорий.О новом порядке организации целевого обучения в вузах и колледжах с 1 мая 2024 года рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. В этом году абитуриенты Прикамья могли подать заявку на целевое обучение и выбрать предприятие на платформе «Работа России». Через сервис выпускники школ получают возможность вместе с выбором профессии и учебного заведения сразу выбрать работодателя, который обеспечит ему гарантированное трудоустройство и материальную поддержку во время обучения.«Ключевой вопрос для развития приоритетных для Прикамья отраслей экономики – кадры. Прежде всего это инженерные специальности, специалисты по ИТ, представители рабочих профессий для промышленности. Налаживаем с предприятиями тесное взаимодействие в части целевого обучения. Кроме того, сейчас портал «Работа России» также транслирует наш основной приоритет - реализацию модели "Школа вуз предприятие". Благодаря нововведениям, ребята получают возможность вместе с выбором профессии и учебного заведения сразу выбрать работодателя. А предприятие или компания обеспечит ему во время целевого обучения какие-либо социальные выплаты и гарантированное трудоустройство», - рассказал губернатор.После выпуска студент обязан проработать в организации, которая выступила заказчиком его обучения, не менее трех лет. По информации регионального минобра, сегодня в техникумах и колледжах в рамках приемной кампании заключено 115 договоров о целевом обучении.По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, целевое обучение за несколько лет стало популярно, как среди обучающихся, так и среди региональных предприятий. «Новая система – значимый шаг для решения кадрового вопроса в самых разных отраслях Прикамья. Растут не только цифры приема, но и количество выпускников, которые остаются работать и создавать семью в родном Пермском крае», – отметил Валерий Сухих.Также одной из тем стратегической сессии стал комплексный подход к развитию территорий. О механизме КРТ депутатам краевого парламента рассказала глава минимущества Прикамья Лариса Ведерникова. По ее словам, сейчас в Пермском крае реализуются 18 проектов КРТ суммарной площадью более 168 га. КРТ нежилой и жилой застройки применяется, в том числе, для развития территорий, в которых присутствует значительная концентрация аварийного жилья, либо объекты строительства, подлежащие сносу или реконструкции.Кроме того, КРТ может реализовываться по инициативе правообладателей. В этом случае происходит реновация территории правообладателями земельных участков. Они самостоятельно принимают решение о КРТ, совместно с местными администрациями и отраслевыми органами власти разрабатывается его наполнение.Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что реализовать КРТ в муниципалитетах Прикамья в будущем помогут мастер-планы, которые создаются по поручению президента РФ для опорных городов России. Напомним, к ним относятся населенные пункты, в которых идет ускоренное развитие инфраструктуры исходя из потребностей жителей. В Прикамье на сегодня такой документ разрабатывается для Березников, в планах – Соликамск.