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В Березниках судебные приставы взыскали ущерб от кражи предметов дачного обихода

10.36 Вторник, 20 августа 2024
С загадочной магнитной аномалией столкнулись дачники из г. Березники Пермского края. В течение нескольких зимних дней из садовых хозяйств исчезли многочисленные металлические конструкции, принадлежащие владельцам дачных участков. Пострадавшие обратились к правоохранителям с заявлениями о краже личного имущества.

В ходе следствия было установлено, что за исчезновениями собственности стоят трое мужчин, которые решили поправить свое благосостояние за счет чужого имущества. Они тайно проникали на участки и вывозили оттуда все, что представляло хоть какую-нибудь ценность. Похищенное они сбывали через ближайший пункт приема металлов, а вырученные деньги тратили на алкоголь и личные нужды. Так, одна из дачниц недосчиталась алюминиевой лестницы, двух мангалов, мойки с бочкой, а также части декоративного ограждения и трубок для парника. Нанесенный ей ущерб женщина оценила в 38 тысяч рублей.

Суд признал граждан виновными в совершении ряда краж и приговорил к лишению свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, их обязали возместить потерпевшим нанесенный ущерб.

Процессуальный документ, обязывающий прикамцев солидарно выплатить материальный ущерб, нанесенный преступлением, был предъявлен одним из взыскателей в отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должников своевременно уведомили о возбуждении исполнительного производства. Но преступники не торопились компенсировать пострадавшей стоимость украденных вещей, в связи с чем судебный пристав постановил взыскать с каждого из подельников исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности. Но штрафные санкции не ускорили процесс выплаты материального ущерба. Тогда сотрудники ведомства обратили взыскание на денежные средства на счетах неплательщиков. Часть задолженности была списана с их счетов, а часть была переведена одним из должников непосредственно на депозитный счет ведомства. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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