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Валерий Сухих: Увеличение региональной поддержки продиктовано повсеместной востребованностью в людях

15.39 Понедельник, 19 августа 2024
zsperm.ru
Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих рассказал о ключевых вопросах августовского пленарного заседания.

«Межсессионный перерыв большинство депутатов использовали для работы в округах, встреч с жителями, подведения итогов и получения новых наказов от избирателей. Возвращаемся к законотворчеству. Осенняя сессия обещает быть насыщенной. Традиционно она знаменует начало нового бюджетного цикла. Не буду забегать вперед, остановлюсь на ключевых вопросах августовского заседания», – отметил Валерий Сухих.

В первом чтении депутатский корпус рассмотрит законопроект о мерах поддержки для ученых Пермского края. Губернатор Дмитрий Махонин предложил увеличить ежемесячную выплату для докторов наук. Сегодня предельный размер выплаты составляет 20 тысяч рублей. В случае принятия законопроекта он составит 30 тысяч рублей с января 2025 года.

«Значительное увеличение региональной поддержки продиктовано повсеместной востребованностью в людях, чей ежедневный труд обеспечивает развитие значимых научных направлений. Необходимость технологического прорыва России сегодня декларируется на самом высоком уровне. Пермские ученые традиционно вносят большой вклад в развитие отечественной науки. Их открытия, изобретения и разработки востребованы в самых различных сферах. Регион не просто гордится ими, а создает необходимые условия для комфортной работы и жизни на малой родине», – Валерий Сухих.

Возвращаясь к региональной системе подготовки профессиональных кадров, стоит отметить еще одну значимую инициативу губернатора Дмитрия Махонина, которую парламентарии единогласно одобрили на июньском заседании в первом чтении. Напомним, глава региона предложил предоставлять инвестиционный налоговый вычет организациям, которые безвозмездно передали свое имущество образовательным организациям среднего профессионального образования – участникам федерального проекта «Профессионалитет».

Ко второму чтению профильный комитет поддержал значимое дополнение к проекту закона. Так, принятые поправки расширяют перечень основных образовательных программ. Благодаря этому применение льготы будет возможно при передаче имущества не только учреждениям СПО, но также школам и высшим учебным заведениям. Проект закона будет рассмотрен на предстоящем заседании.

«Подобные решения значительно укрепляют фундамент взаимодействия наших предприятий и образовательных учреждений. Кроме того, включение в этот процесс школьного образования, позволит усилить материально-техническую базу для профильных классов. А значит, получение профессиональных навыков будущих специалистов начнется намного раньше. Этот важный шаг обеспечит качественную практико-ориентированную подготовку для того, чтобы выпускники были готовы приступить к непосредственной работе сразу по завершению своего обучения», – подчеркнул председатель краевого парламента.

Также на заседании парламентарии учтут федеральные нововведения, которые касаются некоммерческого сектора. Речь идёт о дополнении перечня видов деятельности, позволяющих НКО получать государственную поддержку. В него включают социально ориентированные НКО в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. К ним также относятся организации, которые развивают систему устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью.

Особое внимание на заседании будет уделено теме здравоохранения и здоровья жителей Пермского края. Парламентариям представят два доклада по итогам 2023 года: отчет о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и доклад о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Прикамье.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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