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После ДТП с несовершеннолетним велосипедистом мужчина получил срок

11.06 Пятница, 16 августа 2024
В отделении судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство в отношении автомобилиста, по чьей вине ребенок, не достигший возраста 14 лет, получил тяжкий вред здоровью.

Мужчина на участке дороги Мысы — Хухрята Краснокамского городского округа двигался в попутном направлении с двумя несовершеннолетними велосипедистами. Дети двигались по обочине встречного направления, но решили перестроиться на соседнюю полосу движения, и один из детей попал под машину. Водитель автомобиля, по заключению экспертов, имел достаточно возможностей для предотвращения происшествия, чему способствовали хорошая видимость и движение в рамках максимально разрешенной скорости. Мальчик получил перелом руки со смещением. После столкновения, со слов очевидца, водитель вышел из авто, обругал словесно мальчика, лежащего на дороге, и уехал, даже не вызвав бригаду скорой помощи. Суд учел неоднократное привлечение мужчины за административные правонарушения в области правил дорожного движения.

По решению суда, помимо лишения свободы сроком на три с половиной года, мужчина получил требование от приставов компенсировать моральный вред размером в 400 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего, но мужчина не торопился расставаться с денежными средствами. Судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, а также наложили аресты на счета должника, его недвижимость и автомобиль «Hyundai Creta», на котором было совершено ДТП. После того как сотрудниками ФССП России были приняты дополнительные меры наказания, должник сразу выплатил практически всю сумму долга, что на тот момент составляла около 430 тысяч рублей. Представителем несовершеннолетнего был подтвержден факт получения денежной компенсации. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением требований исполнительного документа.

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ГУФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости


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