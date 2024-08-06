В ближайшие выходные Пермь примет участников финального этапа кубка России в классе аквабайк

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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17 и 18 августа на городской набережной при поддержке Федерации водно-моторного спорта Пермского края и регионального Минспорта состоится финальный этап Кубка России по аквабайку. Среди участников порядка 100 сильнейших спортсменов из 15 регионов России.Торжественное открытие пройдет 17 августа в 12.00, после чего начнутся соревнования. 18 августа мероприятия пройдут с 11.00 до 16.00. Будут разыграны награды в кольцевых гонках, слаломе, фристайле, гидрофлайте и мотосерфе.Для зрителей предусмотрена развлекательная программа.