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За бездействие должник получил наказание в виде обязательных работ

10.16 Вторник, 13 августа 2024
В Пермском крае уголовный штраф был заменён на обязательные работы.

В отделении судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю на принудительном исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с должника уголовного штрафа как основного вида наказания в размере 120 тысяч рублей. Судебными приставами гражданину было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, также должник в установленном порядке был уведомлен о возможной замене штрафа иным видом наказания на основании ст. 32 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Мужчина обязался в срок до 27 февраля 2024 года выплатить сумму долга согласно требованиям исполнительного документа.

После окончания срока для добровольного исполнения было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации. В мае этого года судебными приставами было вынесено представление о замене уголовного штрафа другим видом наказания, в результате чего уже летом Александровский городской суд Пермского края назначил неплательщику наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов.

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ГУФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости


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