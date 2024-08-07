Прикамец погасил долг по алиментам перед совершеннолетним сыном

УФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости

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Настойчивость судебных приставов побудила жителя п. Октябрьский Пермского края выплатить 20-летнему сыну многотысячную задолженность по алиментам, накопленную до достижения юношей совершеннолетия. Согласно решению суда мужчина должен был ежемесячно помогать своему ребенку, но от данной обязанности уклонялся. Максимум, что получал от него взыскатель, — 2 тысячи рублей в месяц, покрывающих лишь часть обязательных выплат. К совершеннолетию юноши за его отцом сформировалась задолженность более 740 тысяч рублей.Исполнительное производство в отношении неплательщика находилось на принудительном исполнении в отделении судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Гражданин не принимал никаких мер к погашению имеющегося долга. Попытки установить финансовое положение должника результатов не дали: официально 47-летний прикамец нигде не работал, ликвидного имущества и счетов в банковских организациях не имел. Тем не менее судебные приставы не оставляли попыток призвать должника к ответу. Работники органа принудительного исполнения регулярно вызывали мужчину на прием, где подробно разъясняли ему негативные правовые последствия уклонения от родительских обязанностей. Кроме того, сотрудники ведомства сами навещали неплательщика с целью напомнить ему об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за неуплату денежных средств, положенных его сыну.Устав от пристального внимания правоохранителей, мужчина устроился на работу вахтовым методом. Накопив необходимую сумму, он полностью погасил свой долг перед взыскателем. Так как задолженность погашена, а с достижением сыном совершеннолетия у отца отсутствует обязанность по уплате алиментов.