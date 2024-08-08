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Судебные приставы приостановили работу столовой, в которой произошло массовое заражение сальмонеллезом

11.21 Пятница, 9 августа 2024
После отравления работников крупного предприятия в г. Губахе Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование в столовой № 3. В ходе проверки деятельности предприятия общественного питания был выявлен ряд нарушений, которые могли привести к заражению посетителей кишечной бактерией рода сальмонеллы. Так пищевая продукция не маркировалась должным образом, в холодном цеху отсутствовала линия раздачи для порционирования готовых блюд бактерицидным оборудованием, на территории столовой были обнаружены насекомые. У сотрудников общепита не было надлежащих медицинских документов, которые необходимы для работы. Данные нарушения послужили основанием для составления в отношении компании соответствующего процессуального документа.

Протокол об административном нарушении был рассмотрен Губахинским городским судом. Руководство ООО «Прогресс-Сервис» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». В качестве наказания компании было назначено административное приостановление деятельности учреждения на срок 30 суток.

Так как решение суда подлежало немедленному исполнению, сотрудники отделения судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю незамедлительно выехали на место проведения исполнительных действий. Все двери «опасной» столовой были опечатаны, а руководству было разъяснено, что в случае вскрытия помещения оно будет привлечено к административной ответственности.

Сотрудниками ФССП России будут регулярно проводиться проверки сохранности наложенных пломб.


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УФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости


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