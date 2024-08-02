Жительница Прикамья выплатила долг по алиментам сразу после заведения уголовного дела

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В отделении судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю на принудительном исполнении находилось производство по взысканию с женщины алиментов на содержание несовершеннолетней дочери в пользу бывшего мужа. Должнице согласно исполнительному производству необходимо, начиная с мая 2020 года, ежемесячно выплачивать одну четвёртую часть заработной платы и (или) иного дохода.В конце мая этого года судебными приставами в отношении неплательщицы был составлен рапорт по факту отсутствия алиментной платы с задолженностью более 130 тысяч рублей, на основании чего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Уголовное дело для рассмотрения было передано в Краснокамский городской суд. Только во время заседания в июле должница заявила о возможности полного погашения долга.Гражданка получила квитанцию на погашение задолженности. Долг по алиментам погашен в полном объёме, денежные средства перечислены взыскателю.