Валерий Сухих: У нас уникальная природа и ландшафты, которые из года в год привлекают всё больше туристов со всего мира

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Пермском крае планируют расширять особо охраняемые природные территории. Выездное заседание профильного комитета Законодательного собрания Пермского края прошло в Красновишерске.Члены депутатского комитета по промышленности, экономической политике и налогам оценили эффективность реализации краевого закона об особо охраняемых природных территориях. Парламентарии посетили музей природы заповедника «Вишерский» и провели заседание с участием профильного министра, руководителя дирекции ООПТ Пермского края Екатериной Ашифиной и главой Красновишерского округа Евгением Верещагиным.Так, по словам министра Дмитрия Белановича, сегодня в регионе активно формируются лесные участки для дальнейшего размещения на них объектов природоохранной инфраструктуры и экологических троп. Наиболее активно сегодня развиваются такие объекты, как «Каменный город», камень «Полюд», «Колмчимский камень», а также природный парк «Пермский». В 2024 г. планируется создание двух новых ООПТ категории экологический парк на территории города Перми – «Долина реки Ива», «Долина реки Мулянка».«Создание и развитие особо охраняемых природных территорий имеет важное значение для нашего региона. У нас уникальная природа и ландшафты, которые из года в год привлекают всё больше туристов со всего мира. Сегодня Прикамье обладает самой большой площадью территорий в ПФО с особым статусом. Если мы хотим сохранить природное богатство нашего края, эта работа должна быть продолжена», – отметил спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.Парламентарии подняли вопросы безопасности и развития инфраструктуры, в том числе дорог, ведущих к популярным природным объектам Прикамья. Екатерина Ашифина отметила, что сейчас на этом направлении ведомство делает особый акцент. «Развитие инфраструктуры влияет на рекреационную емкость объектов. Чем лучше будет развита инфраструктура, дороги, обеспеченность кордонами, мобильной связью, инспекторами, тем больше будет пропускная способность территории», – подчеркнула руководитель дирекции.В то же время участники заседания сошлись на мнении, что увеличение туристического потока на ООПТ может негативно влиять на сохранения их биологического разнообразия. По словам председателя комитета краевого парламента Алексея Мельникова, необходимо сохранять баланс в вопросе развития туризма и сохранения экологии. «Задача комитета была найти этот баланс. Я считаю, что благодаря комплексному подходу и участию разных заинтересованных министерств, он был найден», – отметил парламентарий.По итогам заседания комитет разработал ряд рекомендаций, которые касаются вопросов безопасности на природных объектах, использования взимаемой платы с туристов, а также концепции развития ООПТ в регионе. Окончательно проект документа будет рассмотрен на заседании краевого парламента 22 августа. После этого он будет направлен в адрес правительства Пермского края и органов местного самоуправления.