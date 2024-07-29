Росреестр разъясняет, на что обратить внимание при заключении договора аренды части объекта недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Управлении Росреестра по Пермскому краю отметили важность четкого определения предмета сделки при аренде части здания или помещения. Для регистрации договора аренды части нежилого помещения в Росреестре не обязательно готовить технический план этой части, ставить ее на государственный кадастровый учет.Однако нужно максимально идентифицировать в договоре передаваемое в аренду помещение, например, в приложении к договору отобразить план помещения и обозначить на нем цветом границы или заштриховать площадь объекта.План передаваемого в аренду помещения должен соответствовать плану, имеющемуся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Чтобы не было противоречий в договоре аренды с данными Росреестра, необходимо заказать выписку на объект недвижимости и сравнить планы.«Бывает, что в помещении была перепланировка, в ЕГРН внесены соответствующие изменения, а стороны договора приложили к договору «старый» план, подготовленный до перепланировки. Либо стороны приложили к договору аренды план после перепланировки, но собственник еще не обращался в Росреестр с заявлением об изменении характеристик объекта, - пояснила Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю. - Поэтому перед заключением договора рекомендуем заказать выписку из ЕГРН и составлять приложение к договору аренды в соответствии с актуальной выпиской».