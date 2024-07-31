Возрастное ограничение 18+

В результате комплексных кадастровых работ 2024 года в Пермском крае уже актуализированы сведения о более чем 2,6 тысячи объектов недвижимости

16.32 Понедельник, 5 августа 2024
В настоящее время в муниципалитетах Пермского края активно проходят согласительные комиссии с участием владельцев земельных участков по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (ККР). В августе они пройдут в 64 населенных пунктах Пермского края.

На официальных сайтах органов местного самоуправления, министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, организующих комплексные кадастровые работы, а также на сайте Росреестра в разделе: Главная \ Открытая служба \ Статистика и аналитика \ Комплексные кадастровые работы можно найти информацию о заседаниях согласительных комиссий, а также ознакомиться с проектами карт-планов территории в кадастровых кварталах, где проводятся работы.

В случае несогласия с установленными границами земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных в границах кадастрового квартала, в отношении которого проходят ККР, правообладатель имеет право подать письменное возражение относительно местоположения границ своего объекта недвижимости в согласительную комиссию, созданную в администрации соответствующего муниципального образования.

Важно: возражения заинтересованных лиц принимаются в период за 15 рабочих дней до заседания согласительной комиссии и в течение 35 календарных дней после заседания.

«Мы призываем владельцев объектов недвижимости активно взаимодействовать с кадастровыми инженерами и представителями муниципалитета для разрешения возникающих вопросов при проведении комплексных кадастровых работ, все свои замечания выносить на заседания согласительных комиссий. Для удобства поиска перечень заседаний согласительных комиссий на август также размещен на странице Управления Росреестра по Пермскому краю в социальной сети Вконтакте,» - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Дегтярева.

Статистика: за семь месяцев 2024 года в Единый государственный реестр недвижимости внесены результаты ККР по 50 кадастровым кварталам, расположенных в 15 муниципалитетах (Александровском ГО, Уинском МО, г. Кизел, Лысьвенской ГО, Березовской МО, Нытвенском ГО, Чайковском ГО, Чернушинском ГО, Губахинском МО, Кунгурском МО, Горнозаводском ГО, Краснокамском ГО, Большесосновском МО, Пермском МО, Бырдымском МО). В результате работ уточнены границы 826 земельных участков, 1035 объектов капитального строительства, исправлены реестровые ошибки в местоположении 588 земельных участков, 44 объектов капитального строительства, образованы 186 земельных участков.

В 2024 году в Пермском крае комплексные кадастровые работы проводятся на территории 648 кадастровых кварталов в 40 муниципальных образованиях, площадью более 9 тыс.га (кроме: г. Березники, Красновишерского ГО, ЗАТО Звездный).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
На Белоярской АЭС готовятся к строительству пятого энергоблока
31 июля 2024
В Екатеринбурге районным администрациям поручили закончить ремонт тротуаров до 1 сентября
02 августа 2024
В последний день июля проехать по трассе Екатеринбург — Тюмень будет непросто
30 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:32 В результате комплексных кадастровых работ 2024 года в Пермском крае уже актуализированы сведения о более чем 2,6 тысячи объектов недвижимости
16:30 Исследование ученых Пермского политеха поможет в создании лекарственных препаратов
10:16 В Главном управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
14:04 Методика ученых Пермского политеха позволит точнее учитывать влияние температуры на характеристики изделий из полимеров
14:01 Росреестр: сервис «Жизненные ситуации» поможет правильно оформить права на недвижимость
10:05 После ограничения права управления транспортным средством должник по алиментам погасил всю сумму долга
13:54 Ученые Пермского политеха сделали бионические протезы рук более точными
13:50 Росреестр Прикамья объяснил, можно ли разделить жилой дом, находящийся в общей долевой собственности, и земельный участок под ним
11:20 Под контролем судебных приставов уволившийся работник РЖД возместил затраты на обучение
14:28 Росреестр: дачники могут стать собственниками садовых участков без проведения торгов
14:26 Ученые Пермского политеха выяснили, из-за чего могут разрушаться авиационные детали
11:26 В Перми земельный участок был освобожден после взыскания исполнительского сбора
14:46 Росреестр: село Култаево Пермского муниципального округа – лидер июня по жилищному строительству
14:43 Cтали прочнее: ученые Пермского политеха улучшили технологию аддитивного производства деталей
09:22 Виновник аварии возместил моральный ущерб пострадавшему после применения мер принудительного исполнения
13:30 Ученые Пермского политеха синтезировали новый тип эпоксидной смолы
11:00 «Добровольцы Донбасса» отправили в зону СВО автомобили и гуманитарный груз
11:00 Прикамец удалил незаконное объявление из сети Интернет после вмешательства судебных приставов
10:15 В четырех городах Прикамья пройдет патриотический фестиваль «Автомат и гитара»
14:45 Росреестр: по 94 процентам объектов недвижимости Пермского края в ЕГРН внесены сведения о правах
14:42 Ученые Пермского политеха разработали модель системы для глубокого сверления
Все новости
14:48 В Ревде «Русская община» задержала человека и обвинила в связи с несовершеннолетней
19:21 Меркурий может скрывать под поверхностью слой алмазов толщиной 18 км
19:02 Венеция ограничивает число туристов в группах и запрещает мегафоны
17:54 Совет Федерации одобрил закон о режиме высылки мигрантов
17:20 В информационной системе судов Москвы произошел сбой
18:36 Во Владивостоке в водном комплексе обрушилась кровля
16:54 Bloomberg: Россия освободила Эвана Гершковича и Пола Уилана в рамках обмена осужденными
15:26 В Германии экоактивисты снова помешали работе аэропорта
15:10 В Кремле отказались комментировать возможный обмен заключенными
13:26 Maybach певицы МакSим продадут на аукционе
12:21 СМИ: готовится масштабный обмен заключенными из разных стран
18:09 Глава СКР поручил проверить новую набережную в Усмани
17:44 Ученые предположили, что из-за жары в Западной Африке и Южной Азии будет невозможно жить
17:24 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов в Санкт-Петербурге
17:11 Специалист «Фобос» рассказал, когда закончится магнитная буря в Москве
15:58 В РФ запретили продавать энергетики детям
15:21 Красноярского майора полиции, которая оскорбляла и унижала ребенка, отстранили от службы
13:55 В Киргизии ввели уголовное наказание за проституцию и разврат через вебкам-студии
13:11 В британском Саутпорте после убийства детей вспыхнули беспорядки, ранены 39 полицейских
19:26 Тайфун «Гаеми» затопил Манилу и перевернул нефтяной танкер
18:56 СМИ: более 87% Средиземного моря загрязнено микропластиком
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK