Росреестр: сервис «Жизненные ситуации» поможет правильно оформить права на недвижимость

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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С чего начать оформление недвижимости, какие документы понадобятся для регистрации сделки, каков размер госпошлины, в какой срок оформят документы? Эти вопросы чаще всего задают жители Прикамья специалистам Росреестра. Однако ответы на них можно узнать самостоятельно с помощью сервиса «Жизненные ситуации» на сайте Росреестра.Сервис расположен в разделе «Услуги и сервисы / Электронные услуги и сервисы / Жизненные ситуации» https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/life_situation/. Здесь нужно заполнить небольшую анкету, выбирая подходящие варианты ответов. На основании полученных ответов сформируется перечень требуемых документов, который можно сохранить, распечатать или отправить в необходимый ресурс.«Сервис «Жизненные ситуации» - один из самых популярных на сайте Росреестра, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Анна Болотникова. – Он значительно упрощает процесс подготовки к сделке. Граждане могут в любое удобное время самостоятельно узнать информацию о пакете документов, необходимых для осуществления той или иной сделки с недвижимостью: дарение, купля-продажа, наследование, ипотека, внесение изменений в ЕГРН, узнать о сроках оказания услуг, размере государственной пошлины, способах направления документов в Росреестр».