После ограничения права управления транспортным средством должник по алиментам погасил всю сумму долга

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В отделе судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины 1979 года рождения алиментов на содержание двенадцатилетнего ребёнка в размере 2 тыс. рублей ежемесячно с последующей индексацией согласно роста минимального размера оплаты труда до достижения им совершеннолетнего возраста. Общая сумма долга составила порядка 225 тыс. рублей.Судебным приставом-исполнителем было установлено, что должник имеет водительское удостоверение. Так как проводимые мероприятия по взысканию не давали результата было вынесено постановление об ограничении пользования специальным правом управления транспортным средством и вручено должнику. Мужчина решил оперативно вернуть свои права и уже на следующий день сумма долга была погашена гражданином в полном объёме.